TRT son 2 yılda dışarıdan hizmet alımlarına 3 milyar 100 milyon lira ödedi!

Sayıştay raporlarında yer alan bilgilere göre TRT personeli "istihdam fazlası" gerekçesiyle emekli edilerek veya başka kurumlara gönderilirken, 2 yılda dışarıdan hizmet alımlarına ödediği para ise 3 milyar 101 milyon 135 bin lirayı buldu.

Oda TV’de yer alan habere göre, 2018 yılında bin 774 kişi "istihdam fazlası" gerekçesiyle emekli edildi, 169 personel de başka kurumlara gönderildi.



2019 yılında personel sayısı 8 bin 452 kişiye düştü. TRT kendi personelini "istihdam fazlası" gerekçesiyle emekliliğe ya da başka kurumlara gönderirken, dış yapımlara harcadığı para ise ciddi miktarda arttı.

Dışarıdan hizmet alımlarına 3 milyar 100 milyon ödendi

Sayıştay raporlarına göre TRT’nin son 2 yılda dışarıdan hizmet alımlarına ödediği para 3 milyar 101 milyon 135 bin lirayı buldu. TRT’nin dış yapımlara ödediği para 2019 yılında 1 milyar 641 milyon 742 bin lirayken, bu TRT’nin gelirinin yüzde 61,4’üne denk düşüyor.



TRT'nin dışarıdan alınan hizmete ilişkin ödediği paranın 1 milyar 250 milyon 647 bin lirasının kurum dışından temin edilen yapım ve programlar, kurum dışı temin edilen haber ve haber program giderleri, TV ve radyo programları için kurum dışı şahıslardan yapılan muhtelif hizmet alımları olduğu görüldü.