TRT Şeş'in gözdesi Rojin

Özal belgeseli tekrar rekortmeni

Futbol Efsaneleri Çalgı Atölyesi En Son Babalar Duyar

’Xeber’lerde spiker yerine seslendirme

’Marco ve Gina’,

Şen’in ’Eşkıya’sı 3 kez gösterildi

TRT 6’nın bir günlük yayın programı

Turksat uydusundan 1 Ocak’tan itibaren yayınına başlayan TRT 6 (Şeş) kanalı günlük yayınına saat 05.58’de İstiklal Marşı ve günün program akışı ile başlıyor. Halen ’Kurmanci’ şivesi ile yayın yapan ve önümüzdeki dönemde Arapça, Farsça, Zazaca ses seçenekleri ekleneceği açıklanan TRT 6 yayınında sık sık Türkçe, Arapça veya Farsça kelimelere rastlamak mümkün olabiliyor. Kanalın halen en çok izlenen programı ise, ’Rojname’.TRT Yasası’nda yapılan değişiklikle yayına giren, Türkiye’de büyük tartışmaya neden olan ve DTP başta olmak üzere çeşitli kesimlerin ’Yasal dayanağı yok’, ’Göz boyama’ olarak nitelendirdiği TRT 6 (Şeş) kanalı, uydu üzerinden çanak antenlerle izlenebiliyor.Turksat uydusunda ’12685 H 30000 5/6’ frekansında 1 Ocak’tan itibaren yayınına başlayan TRT 6 (Şeş) kanalı günlük yayınına saat 05.58’de İstiklal Marşı ve Günün Program akışı ile başlıyor. Günün ilk programı genellikle yerli sinema kuşağı yayınlanıyor.Halen Kürtçe’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kullanılan ’Kurmanci’ şivesi ile yayın yapan ve önümüzdeki dönemde Arapça, Farsça, Zazaca ses seçenekleri ekleneceği açıklanan TRT 6 yayınında sık sık Türkçe, Arapça veya Farsça kelimelere rastlamak mümkün olabiliyor. Van’daki Van Gölü’nde röportaj yapılan bir balıkçının söylediği Kürtçe cümledeki kelimelerin arasında ’Ondan sonra’ gibi Türkçe sözcüklere de rastlamak mümkün.Hürriyet'in haberine göre; TRT 6’nın sabah yayınları arasında, TRT 3 arşivinden hazırlanan spor veya gençlik programları müzik programları, ya da diğer kanallarda daha önce yayınlanmış diziler yer alıyor. Birkaç örnek şöyle:TRT 6’nın, yayına başladığı ilk 2 aydan bu yana en fazla tekrar ettiği belgesel, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal oldu. ’Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’ tarafından hazırlanan ve geçen yıl TRT ile Samanyolu TV’de yayınlanan Turgut Özal belgeseli Kürtçe dublajlı olarak bölümler halinde yayınlanıyor.TRT 6’nın en fazla izlenen programlarından biri olan Kürt sanatçı ’Rojin’in sunduğu ’Rojname’yi özellikle Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kadınlar ilgi ile izliyor. TRT’de program yapmaması için terör örgütü tarafından tehdit edildiği öne sürülen, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 10 nüfuslu bir ailenin kızı olan ve uzun süreden bu yana söylediği şarkılarla beğenilen Rojin, 2 saat süren ’Rojname’ programındaki rahatlığı ile dikkat çekerken, izleyicileri ile sıcak bağ kuruyor.Türk Alfabesi’nde bulunmayan ’X’ harfinin de kullanıldığı günde 4 kez yayınlanan ’Xeber’ yazısı ile ekrana gelen TRT 6 haber bültenlerinde TRT’nin ana haber bültenlerindeki haberler Kürtçe seslendirme ile ekrana getiriliyor. TRT 6’nın haber yayınlayan diğer TRT kanallarından farkı, haberleri sunan spiker bulunmaması. Haber bülteninin yanı sıra diğer programların arasında da reklam yayınlanmıyor.TRT 6 yayınlarında özellikle öğleden sonra Kürtçe dublajlı çizgi filmler ekrana geliyor.’Kara Korsan’ adlı çizgi filmler Kürtçe dublajla hafta içinde peş peşe ekranlara getiriliyor. Dublaj sorunu ve yeterli program stoğu bulunmaması nedeniyle ’tekrar’ yayınlarına sık başvuruluyor.Doğu ve Güneydoğu’da ilgi ile izlenen bu kanalda bir dönem sinemada izleyici rekoru kıran filmler de ekrana getiriliyor. Bunlar arasında Şener Şen’in ’Eşkıya’ ilgi gördü. Bu film, TRT 6 ekranlarında enaz 3 kez yayınlandı.TRT 6’nın akşam kuşağında ağırlıklı olarak, kültür, seyahat programları yer alıyor. 2 Mart pazartesi akşamı ekrana gelen Jiyana Civakî (Toplumsal Hayat) isimli sadece sunucu ve konuğun yer aldığı programda, ’iyi ahlak’, ’kul hakkı yememe’, ’dürüstlük’ konusunda ’sohbet’ ağırlıklı sohbet yer aldı. Weşanxane (Yayınevi) adlı ’Kültür’ programının aynı gün yer alan bölümünde ağırlıklı olarak bir yayınevi ve bu bunun yayınları tanıtıldı.Yayınevi ile aynı ismi taşıyan derginin sık ekrana getirildiği, geri planda ’Türklük ve Kürtlük’ adlı kitap kapağının net görülebileceği biçimde yerleştirildiği yayınevinde yapılan çekimlerde tanıtılan kitaplar arasında şunlar vardı:’İslam Düşüncesinin Soykütüğü’,Atasoy Müftüoğlu’nun ’Nostaljik Hatıralar’,Abdulvahhap el Messiri’in ’Mecazi Tasvirler ve İdrak Maddeleri’,Adnan İnanç’ın ’İslam Düşüncesinde Farklı okuma Biçimlerine Yaklaşımlar’,Mehmet Hayri Kırbaşoğlu’nun ’Mezhepçilik İşgalcilerin Ekmeğine Yağ Sürmek Demektir’,Turan Kışlalı’nın ’Şii Sünni Meselelerine Dair’,Abdulcelil Candan’ın ’Rabbanilik ve Bağnazlık İkileminde Selefiye Düşünce’,Orhan Atalay’ın ’Maturidijilik’,İbn Teymiyye’nin ’İslam Düşüncesinde Yöntem’,Abdulaziz Tantik’in ’İslam Düşüncesi ve Gelişim Çizgisi’.Gece kervanında Kürtçe ağıtlarMuşlu şair Müştehir Karakaya ile röportaj yapılan ve aşk konusunda şiirini okuduğu programda Kuzey Irak’taki Halepçe kenti ile ilgili yer alan bir kitabın yanı sıra ’Lisan-ı Kalp-Hikmetli Sözler’ (Hüseyin Caneri), ’Ulemanın Gücü’ (Abdülcelil Candan), ’Gulistan’ (Se’diye Şirazi) adlı eserleri tanıtıldı. Gece Kervanı isimli programda saz eşliğinde Kürtçe ağıt-türküler yayınlanırken, bundan sonra yayınlanan Fırat’tan Dicle’ye (Ji Firat? Heta D?cley?) isimli programda, Van Gölü’nde balıkçılık, ’Van Gölü Canavarı’ ile ilgili röportajların yanı sıra bu bölgeye özgü balık türü ’İnci Kefali’ tanıtıldı.05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:00 Aşk Yeniden - "Cardin Evîn"06:55 Derin Kökler - "Reh?n Kur "07:00 Şark Pazarı - "Bazar? Şerq?"07:45 Gençlik Programı - "Bernameya Ciwanîy?"07:55 Hava Durumu - "Hewaname08:00 Haber - "Xeber"08:15 En Son Babalar Duyar - "Herî Dawî Bav Dibîhîzîn"09:10 Çizgi Film Marco ve Gina - "Marco Û Gina"09:35 Çizgi Film Kara Korsan - "Korsane Reş"10:00 Sarayın Rüzgarı - "Bay? Qesr?"11:10 Rojname13:10 Gurbet - "Xerîbî13:55 Hava Durumu - "Hewaname14:00 Haber - "Xeber"14:15 En Son Babalar Duyar - "Herî Dawî Bav Dibîhîzîn"15:10 Çizgi Film Marco ve Gina - "Marco Û Gina"15:35 Çizgi Film Kara Korsan - "Korsane Reş"16:00 Çevre Programı - "Bername ya Hawîr"16:10 Van Kedisi - "Pisîka Van?"17:00 Gece Muhabbeti - "Şevberk"18:30 Yolcu - "Rewi"19:25 Yeşil Barış - "Aşitiya kesk"19:55 Hava Durumu - "Hewaname20:00 Haber - "Xeber"20:15 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - "Şeytan Di Hûrgilîy? De Veşartiy?"21:05 İnci Kefali - "Masîperk? Durrî"21:15 Dinyaya Dilan22:15 Ağıtların Öyküsü - "Çirok?n Lorînan"23:00 Yolcu - "Rewi "23:55 Hava Durumu - "Hewaname00:00 Haber - "Xeber"00:15 Derin Kökler - "Reh?n Kur "00:20 Rojiname02:20 Gece Muhabbeti - "Şevberk"03:50 En Son Babalar Duyar - "Herî Dawî Bav Dibîhîzîn"04:45 Edebiyat - "Gul?n Edebiyat?"05:45 Gençlik Programı - "Bernameya Ciwanîy?"