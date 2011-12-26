'TRT Şeş’i neden eleştiriyorsunuz?'

T24 - Hazal Özvarış

'Neden TRT Şeş işe yaramaz, dediniz'



KCK operasyonları kapsamında 20 Aralık Salı günü 49 kişi gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından cuma günü 7, cumartesi günü de 6 kişi serbest bırakıldı. 36 kişi ise “silahlı PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" (TCK'nın 314/2 maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca) suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Birgün, Vatan, Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı muhabirleri, yazı işleri müdürleri, Fırat Basın Yayın Dağıtım çalışanları, Azadiya Welat Genel Yayın Yönetmeni’nin yanı sıra matbaacı ve muhasebeciler de var. 1992’den itibaren Özgür Gündem’in avukatlığını yapan Özcan Kılıç, ortalama 15 dakika süren sorgulamalarda “haberlerin içeriğinin sorulmadığını, hatta müvekkilleri teklif ettiğinde ‘gerek yok’ cevabını aldıklarını” söyledi.Gözaltına alınanların önemli bir bölümüne, PKK’nın 2003, 2005, 2007, 2009 yıllarında yaptığı YRD adlı altındaki basın toplantılarına katılıp katılmadıkları soruldu. İfadesine başvurulanlar bu toplantılara katılmadıklarını belirtirken Fırat Basın Yayın Dağıtım şirketi eski çalışanı Ertuş Bozkurt “Yaptığım işi bağımsız gazetecilik adına yapıyorum, bu dayatmalar devam edecekse mesleği bırakıp ticaretle uğraşmak istiyorum” dedi.“KCK’nın basın komitesine operasyon yapılacak, diye haber sızdırılmıştı ama bu kişiler kendilerini KCK üyesi olarak görmedikleri için çalışmaya devam ettiler” diyen Avukat Kılıç’ın ifadesine başvurulanlara sorulan sorulardan verdiği bazı örnekler şöyle:- Yazı İşleri Müdürü ile gazetenin karikatüristi arasında dinlenmeye alınan telefon kaydında ‘TRT Şeş işe yaramaz, demişsiniz, neden böyle dediniz?’ diye sorarlarken Dicle Haber Ajansı Yazı İşleri Müdürü Fatma Koçak’a da arkadaşımıza ne amaçla Venezüella’ya gittiğini sordular.- Gizli tanık Bahar ve Cemile, ifadelerinde Özgür Gündem basın toplantısını gizli örgüt toplantısı olarak aktarmış.- BDP MYK üyesi Filiz Koçali ve Ramazan Pekgöz’ün 3 sene önce yayımlanan ve beraat ettiğimiz Murat Karayılan söyleşisi soruldu. Taraf’tan da, Birgün de de röportaj yapmak için gidildiğini hatırlattığımızda, “Onlar ayrı, siz ayrısınız; ayrıca beraat etmeniz önemli değil, o röportajı hangi niyetle yaptınız bizi ikna etmeniz gerekiyor” dediler.