TRT Şeş test yayınında

TRT’nin Kürtçe kanalı “TRT Şeş” test yayınına başladı. İlk gün yayınında, Kürt sanatçı Rojin, Şivan Perwer’in yasaklı şarkısı ‘Mehemedo’yu seslendirdi. Diyarbakır’da bir TV bu şarkıyı çaldığı için kanalın sahibi ceza almıştı



TRT’nin Kürtçe yayın yapan yeni kanalı TRT 6, test yayınına başladı. Günde 4 saat yayın yapacak olan TRT 6, ilk yayın gününde Kürt sanatçı Şivan Perwer’in yasaklı şarkısı “Mehemedo”yu çaldı. 2002 yılında Diyarbakır’da yerel yayın yapan Aktüel Radyo ve Televizyonu’nda ‘Mehemedo’ şarkısı çalındığı gerekçesiyle kanalın sahibine 5 yıl hapis cezası verilmişti.



TRT’nin uydudan yayın yapacak olan yeni Kürtçe kanalı “TRT Şeş”, dün 18.30’da test yayınına başladı. İstiklal Marşı’yla başlayan yayında, kanalın yayın hayatına başlamasıyla ilgili olarak Kürt aydınları ve vatandaşların görüşüne yer verildi. Gazeteci Muhsin Kızılkaya ve yayıncı Osman Tunç, TRT’nin Kürtçe yayınıyla devletin Kürt kimliğini kabul ettiğini belirterek, “Kimlik, dil demektir. Bu Kürt dilinin tanınması anlamına gelir. Bu televiyon, resmi ideolojinin sesi olmamalı, Kürt kültürünü yansıtmalı” dedi.



Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ise, “Ji Bo TV’ya Kurdi Çı Gotin (Kürtçe televizyona ne dediler)” jeneriği ekrana geldi. Vatandaşlar, Kürtçe televizyonun yayına geçmesinin Kürtler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.



Program, Kürt sanatçı Rojin’in seslendirdiği “Mehemedo” ve Servet Kocakaya’nın seslendirdiği “Şi Le Le” şarkılarıyla devam etti. “Mehemedo”nun yasaklı şarkılar arasında bulunduğu öğrenildi. 2002 yılında Diyarbakır’da yerel yayın yapan Aktüel Radyo ve Televizyonu (ART), bu şarkıyı çaldığı gerekçesiyle, ART’nin sahibi Nezahat Dağtekin hakkında 5 yıl hapis cezası verildiği, bu cezanın para cezasına çevrildiği ortaya çıktı. RTÜK’ün de kanala uyarı cezası verdiği belirtildi. Ayrıca, bu şarkıyı seslendirdiği için bazı sanatçılar hakkında da davalar açılmıştı.



Jenerikte, Kürtçe olarak “Aynen Osmanlı Gibiyiz” yazısına yer verilen TRT 6, 1 Ocak 2009’da Başbakan’ın katılacağı bir törenle açılacak ve 24 saat Kürtçe yayın yapacak.

