 TRT SANATÇISINI PARASINI ALAN TELEFON DOLANDIRICISINA İBRETLİK CEZA 



Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL(DHA)

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Tülin Berbergil\'i terör örgütü FETÖ\'nün adını kullanarak 50 bin TL dolandıran İbrahim Y.\'ye mahkemeden ibretlik ceza... Yakalandıktan sonra sanatçıya 50 bin TL\'sini geri ödeyen İbrahim Y.\'yi mahkeme, \'dolandırıcılık\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı.



“ASAYİŞ ŞUBEDEN ARIYORUM\"

28 Haziran günü yaşanan dolandırıcılık olayı şöyle gelişti; 57 yaşındaki Tülin Berbergil, Şişli\'deki evinde olduğu sırada cep telefonundan arandı. Telefondaki erkek, kendisini İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru olarak tanıttı ve banka hesabının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini söyleyerek Tülin Berbergil\'i inandıran dolandırıcı, yakındaki bankaya gidip 50 bin TL çekmesini , parayı da Taksim Pürtelaş Sokak\'ta bekleyecek olan sivil polis otosuna teslim etmesini söyledi. Hemen bankadan parayı çeken Tülin Berbergil, verilen adreste yanına gelen kişiye parayı verdi.



ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Eve gittikten sonra durumdan şüphelenen Berbergil, polise gitti. Berbergil\'i bir gün sonra tekrar arayan dolandırıcı bu kez bankadan 140 bin TL çekilmesini istedi.



DOLANDIRICISINI YAKALATTI

Tülin Berbergil, gerçek polislerin düzenlediği operasyon kapsamında Taksim Meydanı\'nda dolandırıcıyla buluşup, parayı verdi. İbrahim Y. burada kıskıvrak yakalandı.



DOLANDIRICI, \'PİŞMANIM\'

Tutuklanan 43 yaşındaki İbrahim Y. hakkında 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul\'a Şanlıurfa\'dan geldiğini, Urfa\'dan tanıdığı İsa, Hasan, Ahmet ve ismini bilmediği bir kişiden oluşan grup tarafından azmettirildiğini öne süren İbrahim Y. Tülin Berbergil\'den aldığı 50 bin TL\'den payına 4 bin TL düştüğünü savundu.



SANATÇI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İbrahim Y. hakkında açılan dolandırıcılık davası önceki gün görüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Tülin Berbergil ve tutuklu sanık İbrahim Y. katıldı. Berbergil, sanığın 50 bin TL\'yi geri ödediğini belirterek, şikayetinden vazgeçti. İbrahim Y. ise “Pişmanımö dedi. Mahkeme, İbrahim Y.\'yi dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Para cezasının 24 ay taksit ile ödenmesine karar veren mahkeme dolandırıcıyı tahliye ettirdi.

