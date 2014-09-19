TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz, evlilik teklifini reddettiği Orhan M. tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, eşini trafik kazasında kaybeden ve üç buçuk yaşında bir kızı olan TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz’a (33), Ankara'da aynı mahallede oturan Orhan M. evlilik teklifinde bulundu. Orhan M. akrabası olan iki kadını, Hatice Kaçmaz’ın evine göndererek evlilik teklifini iletti. Kaçmaz, hem Orhan M.’nin teklifine hem de evine gelen kadın akrabalarına olumsuz cevap vererek, evlenmek istemediğini söyledi.

Orhan M. mahalledeki markette alışveriş yapan Hatice Kaçmaz’ı takibe aldı. M. marketten çıkan Kaçmaz’ı kaçırmak istedi. Ancak Kaçmaz bağırarak karşı koydu. Saldırgan M., Kaçmaz’ın ağzını kapatıp yerde sürükleyerek İbrahim Karakoç Parkı’na götürdü. Burada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran M., Kaçmaz’ı 15 yerinden bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olaydan sonra saldırgan kaçarken, kanlar içindeki Kaçmaz ise vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde kaldırılan Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kimliği belirlenen Orhan M. gözaltına alındı. Orhan M. emniyetteki ifadesinde, “Evlilik teklifinde bulundum, reddetti. O gün teklifimi tekrarlamak istedim. Bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Kendimi kaybettim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan saldırgan tutuklandı. Orhan M’nin daha önce de kardeşini ve babasını bıçakladığı, bu nedenle cezaevinde yattığı belirtildi.

Albüm çıkaracaktı

TRT ses sanatçısı olan Hatice Kaçmaz’ın birçok etkinlikte konserler verdiği öğrenildi. Kaçmaz’ın albüm çıkarmak içinde çalışmalar yürüttüğü, destek bulması durumunda bu yıl albüm çıkarmak istediği kaydedildi.