TRT resmen Euronews'ten ayrıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) "Avrupa'nın CNN'i" olarak nitelendirilen Euronews ortaklığından ayrıldı. 2009 yılından beri süren ortaklık, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlık Kurulu kararı ile son buldu.

Kararda "TRT'nin uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" dendi.

1991’deki Körfez Savaşı sonrası ABD merkezli CNN kanalına ‘alternatif’ olarak kurulan ve TRT’nin de 2009 yılında katıldığı uluslararası yayın kuruluşu Euronews ile yapılan ortaklık resmen bitti. Bakanlar Kurulu kararı ile TRT, en büyük dördüncü hissedarı olduğu Euronews'ten resmen ayrıldı.

Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve Rusça ile birlikte, Euronews’in dokuzuncu dili olarak günde 24 saat boyunca Türkçe yayın yapan TRT, Euronews’in 4. büyük hissedarlarındandı. Kanalın diğer ortakları ise France Televisions, RAI (İtalya) ve RTR (Rusya) idi.