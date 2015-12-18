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TRT o kanalı kapatma kararı aldı

TRT yönetimi, TRT Avaz'ın da ismini 'Turkuaz' olarak değiştirecek

18 Aralık 2015 13:43

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bağlanan TRT'de, Genel Müdür Şenol Göka, TRT Türk'ün kapatılması kararı aldı.

Kurum ayrıca Avaz olan kanalın adını da ‘Turkuaz’ olarak değiştirecek. TRT yeni hükümette Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a bağlandı. Kurtulmuş da kendisine bağlı kurumların yöneticilerinden boş tarihli istifa dilekçesi topladı. İlk istifa metnini veren de TRT Genel Müdürü Şenol Göka oldu. Göka, kurumda değişiklik beklenirken TRT Yönetim Kurulu’nu toplayarak kritik kararlar aldırdı. 

 

Erdoğan da katılmıştı

 

Sözcü’den Veli Toprak'ın haberine göre, 2009 yılında yayın hayatına başlayan TRT Türk kanalının kapatılması kararlaştırıldı. Daha çok yurtdışında yaşayan Türkler başta olmak üzere Türkiye’nin dışarıdaki sesi olan kanalın kapatılma kararı alınması dikkat çekti.

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