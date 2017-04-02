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TRT Müzik'ten 'Fethullah Gülen şarkısı' açıklaması
Ahmet Özhan'ın seslendirdiği 'Hüzünlü Gurbet' şarkısının yayınlanması tartışma yarattı
TRT Müzik'te Ahmet Özhan'ın, Fethullah Gülen'in şiirinden bestelendiği belirtilen 'Hüzünlü Gurbet' şarkısının yayınlanması sosyal medyada tartışma yarattı.
TRT Müzik, bazı tepkiler üzerine Twitter'den bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ahmet Özhan'ın söylediği Hüzünlü Gurbet şarkısı, 2005'te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır" dendi.
TRT Müzik'in tweeti şöyle:
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