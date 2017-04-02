T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT Müzik'ten 'Fethullah Gülen şarkısı' açıklaması

Ahmet Özhan'ın seslendirdiği 'Hüzünlü Gurbet' şarkısının yayınlanması tartışma yarattı

02 Nisan 2017 13:15

TRT Müzik'te Ahmet Özhan'ın, Fethullah Gülen'in şiirinden bestelendiği belirtilen 'Hüzünlü Gurbet' şarkısının yayınlanması sosyal medyada tartışma yarattı.

TRT Müzik, bazı tepkiler üzerine Twitter'den bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ahmet Özhan'ın söylediği Hüzünlü Gurbet şarkısı, 2005'te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır" dendi.

TRT Müzik'in tweeti şöyle:

ETİKETLER

TRT MüzikFethullah GülenşarkıHüzünlü Gurbetaçıklama
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-04-02T13:15:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/trt-muzikten-fethullah-gulen-sarkisi-aciklamasi,396972","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/trt-muzikten-fethullah-gulen-sarkisi-aciklamasi,396972"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24