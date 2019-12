-''TRT MÜZİK ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - TRT tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ''TRT Müzik Ödülleri'', Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törenle sahiplerini buldu. Ömer Önder ve Şebnem Dönmez'in sunduğu törende konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, gecenin kurum için bir onur gecesi olduğunu söyledi. Onur ödülüne değer görülenlerden Neşet Ertaş'ın, halk müziğinin direği olduğunu belirten Şahin, ödül törenine gelenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, daha sonra Neşet Ertaş'a ödülünü verdi. Ertaş'ın yanı sıra Türk müziğine yaptıkları hizmetlerden dolayı Müzeyyen Senar ve merhum Abdurrahman Kızılay da onur ödülüne değer görüldü. Kızılay'ın ödülünü eşi Ayla Kızılay, Senar'ın ödülünü ise ''Cumhuriyet'in Divası'' kitabının yazarı Radi Dikici aldı. Törende, ''Yılın Albümü'' ödülünü ''Kağıt Evler'' albümüyle Emre Aydın aldı. ''Yılın Şarkısı'' ödülü, ''Sevdanın Son Vuruşu'' adlı şarkısıyla Tarkan'a verildi. ''Yılın Kadın Sanatçısı'' ödülüne Sıla, ''Yılın Erkek Sanatçısı'' ödülüne Mustafa Ceceli, ''Yılın TSM Kadın Sanatçısı'' ödülüne Melihat Gülses, ''Yılın TSM Erkek Sanatçısı'' ödülüne Gökhan Sezen, ''Yılın THM Kadın Sanatçısı'' ödülüne Sabahat Akkiraz, ''Yılın THM Erkek Sanatçısı'' ödülüne Volkan Konak, ''Yılın Fantazi Müzik Sanatçısı'' ödülüne Sinan Özen layık görüldü. ''Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı'' ödülünü Barbaros, ''Yılın Grubu'' ödülünü Gripin, ''Yılın TV Müzik Programı'' ödülünü ise ''Kuzeyin Oğlu'' programıyla Volkan Konak kazandı. Törende, İstanbul Müzik ve Caz Orkestrası ile İstanbul Oda Orkestrasının yanı sıra Sertab Erener, Fahir Atakoğlu, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Mazhar Fuat Özkan da sahne aldı. Geceye, Necati Şaşmaz, Burak Kut, Bedia Akartürk ve Yılmaz Morgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı. -ÖDÜLLER NASIL BELİRLENDİ?- TRT Müzik, web sitesinden üç ay boyunca yayımladığı halka açık oylamada, sadece kategori başlıklarını belirledi. Üç ay sonunda halkın belirlediği isimler ve jürinin önerileri değerlendirilerek kategorilerde isim listeleri oluşturuldu. Bundan sonraki ilk aşamada belirlenen listelere verilen oylar noter huzurunda değerlendirildi. Jüri, her kategoride halkın oylarıyla ilk 10'a giren sanatçılar içinde oylama yaptı. Halkın oyları ile jüri oyları eşit oranda dağıtılarak liste her kategoride 5 adaya indirgendi. Jüri ile halkın oyunun eşit sayıldığı değerlendirmede, jürinin verdiği puanlarla halkın verdiği puanlar sonucu herhangi bir kategoride eşitlik doğduğunda halkın oylarının çokluğu esas alındı. Son aşamada ise her kategoride belirlenen 5 adaya verilen SMS oyları noter huzurunda değerlendirilerek, jüri oyları ile halk oylarının eşit oranda dağılımıyla birinciler tespit edildi. Atilla Özdemiroğlu'nun başkanlık yaptığı jüride, Fuat Güner, Hakan Eren, İzel Çeliköz, Necati Göksel, Yüksel Aytuğ ve Zeynep Talu yer aldı.