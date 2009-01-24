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Kültür-Sanat

'TRT Müzik' geliyor

TRT kanal sayısını 10’a çıkarmayı planlıyor. Müzik kanalı açmayı düşünen TRT’nin bir sürprizi de Sezen Aksu.

24 Ocak 2009 02:00

TRT 41. yılını kutlarken, yılsonuna kadar kanal sayısını 10’a çıkarmayı planlıyor. Müzik kanalı açmayı düşünen TRT’nin bir sürprizi de Sezen Aksu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 31 Ocak’ta Genel Müdür İbrahim Şahin’in ev sahipliğinde 41. yılını kutlayacak olan TRT, yeni kanalları ve yıldız isimlerin sunacağı programlarıyla atağa geçmeye hazırlanıyor.

Şahin, yeni projelerini Haluk Bilginer’in sunması planlanan, ancak sanatçı o tarihte uygun olmadığı için Tolga Çevik ve TRT spikeri Tülin Koçak’ın birlikte sunacakları 41. yıl kutlamasında anlatacak.

Aksu sıcak bakıyor

TRT’nin sürprizlerinden biri Sezen Aksu ile müzik ağırlıklı bir sohbet programı olacak. TRT’nin teklifine sıcak bakan Aksu’nun programı için çok özel bir orkestranın görev alması ve özel konukların davet edilmesi planlanıyor.

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