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Medya

TRT 'muhalif sanatçılara' ambargo mu uyguluyor?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi

26 Temmuz 2020 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TRT'de, 'muhalif' olarak sınıflandırılan sanatçılara ambargo uygulandığına dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

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