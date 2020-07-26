TRT 'muhalif sanatçılara' ambargo mu uyguluyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Tanal, TRT'nin Türkiye'de halkın vergileriyle faaliyetlerini sürdüren, kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olduğunu hatırlattı.

Özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak temelleri atılan TRT'nin tarafsız olmasının beklendiğini vurgulayan Tanal, "Ancak TRT'ye AKP iktidarından bu yana uyması gereken tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği suçlaması yöneltilmektedir. Ayrıca sadece AKP'ye yakınlığıyla bilinen, iktidara yönelik övgü dolu sözler sarf eden sanatçıların TRT ekranlarında kendilerine yer bulabildiği, TRT'de program yapabildiği eleştirileri dile getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Muhalif sanatçılar için ambargo listesi mi hazırlandı?

CHP'li vekil Tanal'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği TRT soruları şöyle: