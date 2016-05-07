TRT muhabirinin kolunu ısıran 100 yaşındaki nine hayatını kaybetti

TRT muhabirinin kolunu ısıran ve sosyal medyada fenomen haline gelen 100 yaşındaki Alemmiye Hammude hayatını kaybetti.

İzle: 100 yaşındaki Filistinli Hammude Nine, TRT muhabirinin kolunu ısırdı

TRT Türk'de gezi programı yapan ekip Filistin'e gitti. TRT muhabiri Osmanlı döneminde doğduğunu ve 100 yaşını aştığını söylediği Alemmiye Hammude ile konuşmaya çalıştı.

Muhabir yaşlı kadına Osmanlı döneminden söz ederken, Alemmiye nine ise muhabirin kolunu ve elini ısırmaya çalışması dikkat çekti. TRT muhabiri ise bu sırada Hammude ninenin kendilerini öpücüklere boğduğunu söyledi. Bu arada röportajdan 4 gün sonra Alemmiye Hammude'nin öldüğü öğrenildi.