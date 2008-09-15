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Yaşam

TRT küçülüyor

TRT Antalya Radyosu'nun kapatılması kararına meslek örgütlerinden tepki geldi. Örgütler, karar durduruluncaya kadar eylem yapacaklarını belirtti

15 Eylül 2008 03:00

Meslek örgütleri, TRT Antalya Bölge Müdürlüğü'nün, müdürlüğe dönüştürülüp TRT Antalya Radyosu'nun da kapatılması kararına tepki gösterdi. 1962'den beri bölgede yayın yapan radyonun kapatılmaması için "Antalya Radyosu'na Sahip Çıkıyor Platformu" adı altında örgütlenen meslek grupları ay sonunda TRT Antalya Radyosu'nun önünde bir eylem yapma ve değişikliğin iptali için sergiler ile söyleşiler düzenleme kararı aldı.

KESK Haber-Sen, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Antalya Temsilciliği, Antalya TRT Emekliler Derneği, 600 kilovatıık orta dalga vericisiyle Türkiye'nin ikinci güçlü radyosu olan ve 1962'den beri bölgede de yayın yapan radyonun kapatılmaması için "Antalya Radyosu'na Sahip Çıkıyor Platformu" adı altında örgütlendi. Platform, ay sonunda TRT Antalya Radyosu'nun önünde bir eylem yapma ve değişikliğin iptali için sergiler ile söyleşiler düzenleme karan aldı.

'Karar durduruluncaya kadar eylem yapacağız'                                                           

Haber-Sen Genel Sekreteri Osman Köse, radyonun neden kapatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadığını belirterek Antalyalıları radyoya sahip çıkmaya çağırdı.

Haber-Sen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mehmet Demir ise TRTnin siyasi iktidarlar karşısında bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak " 'Radyo kapatılmayacak' cümlesini duyuncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Biz statükocu bir zihniyetle, 'TRT'ye dokunmayın' demiyoruz. Radyonun kapatılmamasıyla birlikte, çağdaşlık, evrensellik yolunda neler yapılması gerekiyorsa, onların yapılmasını istiyoruz" dedi.



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