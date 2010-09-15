TRT, KTÜ hastanesini kullanılmaz hale getirdi

T24 - Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sağlık merkezi konumundaki Trabzon’un en büyük sağlık kuruluşu olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ndeki bir çok cihaz, yaklaşık 300 metre yakınındaki TRT vericisi nedeniyle hizmet veremez duruma geldi.



TRT’nin radyo yayınlarının iletilmesi için kullanılan vericinin gücünün artırılması nedeniyle hastanenin Doğum, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Tüp Bebek, Kardiyoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz başta olmak üzere bir çok servisindeki elektronik cihazlarda art arda sorunlar çıktı. Bu gelişme sonrasında hastanenin doğum servisi kapatıldı. Cihazların çalışmadığı servislere başvuran hastalar da başka hastanelere yönlendirildi.



KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Tevfik Özlü, birkaç yıldır TRT vericisinin hastanede elektronik cihazları etkilemesi sorununu yaşadıklarını ifade etti. TRT yetkililerine birçok kez hem sözlü, hem de yazılı olarak sorunu aktardıklarını, ancak hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Başhekim Prof.Dr. Özlü, “7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren bir hastaneyiz ve hekimlerimiz sağlık hizmetlerinde yanlış sonuç alma korkusuyla tedirginlik yaşıyor” dedi. Bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını beklediklerini belirten Başhekim Prof.Dr. Özlü şunları söyledi:



“Sanıyorum elektromanyetik dalga yoğunluğunda değişiklik oluyor. Bu sadece kadın doğum servisiyle ilgili bir durum değil. Kardiyolojide, Nörolojide ve Kulak Burun Boğaz servislerimizde bulunan cihazlarda yaşanan parazitler ve aksaklıklar, sık sık bize bildiriliyor. Bu tür bildirimler aldığımızda gerekli ölçümleri yapıyoruz ve cihazlarımızı hastane içinde başka alanlara taşıyarak korumaya çalışıyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyor ve bekliyoruz. Verici burada olduğu sürece sorun devam edecek. Burası bir bölge hastanesi ve yaklaşık 4 milyon nüfusa sağlık hizmeti veriyoruz. Alternatif olabilecek bir hastane de bölgede yok. Dolayısıyla bu hastaneden vazgeçemeyiz. Son olarak Mühendislik Fakültesi’nden rapor istedik. Sorunumuzu TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne, Rektörlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerek yazılı, gerekse sözlü olarak ilettik. Konuyu birkaç kez gündeme getirdik. TRT yetkilileri bu konuda kesin bir yanıt vermedi. Sadece konuyu araştırıp bize döneceklerini söylüyorlar.”

Doğum servisi kapatıldı



Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde görevli Doç.Dr. Mesut Abdülkerim Ünsal ise, TRT radyo vericisinin yaydığı elektromanyetik dalgalar nedeniyle doğum ve yeni doğan ünitelerinde bulunan elektronik cihazların hizmet veremez hale geldiğini belirtti. Doç.Dr. Ünsal, “Doğum ünitesi cihazlarının yanı sıra servisteki tomografi, ultrason ve diğer elektronik cihazlar da manyetik sinyaller yüzünden bozuluyor. Vericinin gücü artırıldığı zaman kesinlikle hizmet veremez hale geliyoruz. Gebe takibini yapmamız mümkün değil. Cihazlarımızın hepsi radyo vericisinin sinyalleri yüzünden çalışmaz durumda. Doğum servisi dışında bulunan yeni doğan bakım ünitemizdeki cihazlar da zaman zaman bu sinyallerden etkileniyor, bebek takibinde sık sık sorunlar yaşıyoruz. Servis şu anda kapalı. Hastaları başka hastanelere yönlendirmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Bebeğin kalp atışları duyulmuyor



KTÜ Tıp Fakültesi Biomedikal Sorumlusu Zekai Aydın ise, “Doğum servisi bir ayı aşkın süredir sağlık hizmeti veremiyor. İstasyondaki sinyaller arttığı zaman anne karnındaki bebeklerin kalp atışlarının dinlendiği cihazları çalıştırmak mümkün olmuyor. Bebeğin kalp atışları kesinlikle duyulamaz hale geliyor. Kesin çözüm radyo vericisinin bu alandan kaldırılmasıdır” diye konuştu.



Trabzon Sağlık İl Müdürü Halit Çınarka da, durumun kendilerine yazılı olarak bildirildiğini belirterek, Samsun’daki Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı’na yazı gönderileceğini ve sorun hakkında inceleme yapılmasının isteneceğini söyledi.





