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'TRT katilleri aklama yeri değildir'

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, bir katili bir düşünce adamı gibi ekranlara taşımanın "utanç verici" olduğunu ifade etti.

10 Kasım 2010 02:00

T24-  Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Ahmet Abakay, bir katili bir düşünce adamı gibi ekranlara taşımanın "utanç verici" olduğunu ifade ederek, "TRT katilleri aklama yeri değildir" dedi.

 

ANKA’ya konuşan Abakay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca’yı konuk eden TRT’ye sert tepki gösterdi. Tuncay Güney’e işaret ederek, daha önce de şaibeli birinin TRT ekranlarında saatlerce vaaz verdiğini belirten Abakay, "TRT, dün de katilden bir fikir adamı yaratma, katili aklama ve onore etme halinde bir program ortaya koymuştur. Meslektaşımız Abdi İpekçi sanki bu kişi tarafından öldürülmemiş gibi bir tutum alınmış ve Ağca'nın İpekçi’nin katili olduğu adeta özenle saklanmıştır" dedi.

 
Devlet televizyonun "tescilli bir katili", bir düşünce adamı gibi ekranlara çıkarmasının "utanç verici" olduğunu söyleyen Abakay, "Aslında bu bir anlamıyla da suçtur. TRT katilleri aklama yeri değildir. TRT cinayet işleyenlerin ödüllendirileceği bir yer haline gelmiştir adeta, tarafsızlığını kaybetmiş, gazetecilik adına şaibeli bir kurum haline gelmiştir. Bu şu demektir, demek ki devlet eliyle katiller özendiriliyor, ‘demek ki ben cinayet işlesem meşhur olacağım’ gibi bir algı yaratılıyor. TRT, söz konusu yayınından dolayı Türk halkından af dilemelidir" diye konuştu.


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