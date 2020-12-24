TRT İstanbul Radyosu boşaltılıyor; İletişim Başkanlığı'na mı verilecek?

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER SEN), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu‘na (TRT) ait Ulus Yerleşkesi ve Harbiye‘deki İstanbul Radyosu‘nun tarihi binasının depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla boşaltılmasına ilişkin yaptıkları açıklamada 2012 yılında radyo binasının Birleşmiş Milletlere (BM) verilmeye çalışıldığını hatırlatılarak, şimdi de İletişim Başkanlığı‘na verileceğini dair bir söylenti olduğunu belirtti.

Boşalan binalarda çalışanların TV8‘den kiralanan binalara taşınacağını aktaran HABER SEN, TRT Genel Müdürlüğü‘ne ilettikleri taşınmayla ilgili sorularına cevap alamadıklarını söyledi.

Sendika, yaşananları dile getirmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek için 23 Aralık Çarşamba günü 12.30’da TRT İstanbul Radyosu Harbiye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada 2012 yılında radyo binasının Birleşmiş Milletlere (BM) verilmeye çalışıldığının da hatırlatılarak, şimdi de İletişim Başkanlığı‘na verileceğini dair bir söylentinin olduğu belirtildi:

“Bu binalarda yapılacak güçlendirme büyük bir özen ve planlama ile yapılmalı; süreç şeffaf bir şekilde yürütülmeli ve güçlendirme sonrası kesinlikle asıl işlevlerine dönmelidir. Oysa süreç pek çok soruyu beraberinde getiriyor.

“Üstelik her on yılda bir Radyo Binası’na göz dikildiği de düşünülecek olursa kaygımızın büyüklüğü daha net olarak anlaşılacaktır. 2000 yılında bina, otel yapılmaya; 2012 yılında ise Birleşmiş Milletlere verilmeye çalışıldı. Şimdi de İletişim başkanlığına verileceği söylentisi var.

“Biz TRT Haber-Sen emekçileri binalarımızı daha önce vermedik şimdi de vermeyeceğiz. Çünkü bu binaların harcında Mesut Cemil’in, Zeki Müren’in, Muzaffer Sarısözen’in, Nida Tüfekçi’nin nefesi var. Muhabir, spiker, teknisyen, kameraman arkadaşlarımızın teri var. Usta çırak ilişkisi, yayın namusu var. Stüdyolarda çınlayan alkış sesi var.

“Gecemiz- gündüzümüz, bayramımız, yılbaşımız, evde bıraktığımız hasta çocuğumuz var. Sizin ve bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşlılığımız var. Toplumsal belleğimiz var. Radyo Evimiz… Radyo sesimiz… Radyo, geçmişimiz geleneğimiz. Gidip döneceğiz…”

TRT'ye sorular

HABER SEN’İN TRT Genel Müdürlüğü’ne ilettiği sorular ise şöyle: