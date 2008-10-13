TRT: İran'dan dizi yok

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, İran ile anlaşma yapılarak, TRT’de dini içerikli İran dizileri yayınlanacağı haberinin ‘’Hayal mahsulü’’ olduğunu açıkladı ve ‘’Biz 50 ülke ile aynı protokolü imzaladık. Teknik ve görsel alanda işbirliği yapıyoruz. İran dizisi alıp yayınlayacağımız iddiası hayal mahsulü’’ dedi.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, İran ile anlaşma yapılarak dini içerikli İran dizileri yayınlanacağı haberinin ‘’Hayal mahsulü’’ olduğunu açıkladı ve ‘’Biz 50 ülke ile protokol imzaladık. Teknik ve görsel alanda işbirliği yapıyoruz. Ne dizi alacağız ne de TRT’de İran dizisi oynatacağız. Aynı protokolü Küba ve Ermenistan ile de yaptık. Ermenistan’dan sözde soykırım dizisi, Küba’dan sosyalizm dizisi mi alacağız. Bu tamamen teknik ve görsel işbirliği. Dizi falan değil ’’ dedi.

Şahin, yaptığı açıklamada, İran devlet televizyonu ile yapılan protokolün bugüne kadar 49 ülke ile yapılan protokoller ile tek tip olduğunu vurgulayarak ‘’2008 yılında, 13 ülke ile bu protokol imzalandı. Şu anda TRT ekranlarında yayınlanan tek bir yabancı dizi de yoktur. ‘’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Bu protokoller iki ülke devlet televizyonları arasında işbirliğini amaçlamakta. Biz hem Avrupa Yayın Birliğine hem de Asya Pasifik Yayın Birliğine üyeyiz. Bu birliklere üye tüm ülkelerle işbirliğimiz var. Protokoller de 4 maddelik ve tek tip. Bu protokoller ile örneğin bir TRT ekibi o ülkeye gittiğinde, ihtiyaç halinde teknik destek verilmesi, aynı biçimde bizim de, o ülke TV’sinin ekibine, Türkiye’de teknik destek vermemiz anlamında. Ya da o ülkede önemli bir olay oldu, deprem oldu, o şehrin, kasabanın görüntülerinin bize aktarılması biçiminde. Almanya ile bu yönde 4 anlaşmamız var. Bahreyn, Gürcistan, Ermenistan, Küba, Avustralya ile de bu tür protokoller imzaladık. 50 ülkeden ne dizi talebimiz oldu, ne de karşı taraf bize dizi göndermek istiyor. Ermenistan ile bu protokolü imzaladıktan sonra, Ermenistan Türkiye milli maçını yayınladık. Gerek kalmadı ama, bir gereklilik olsaydı, bu protokol gereği Ermenistan devlet televizyonu bize maç yayını için teknik destek verecekti. Bu protokoller tamamen teknik ve görsel işbirliği. Diziyle falan alakası yok.’’