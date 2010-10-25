-TRT İDDİALARI YALANLADI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Tufan Türenç'in iktidara yakın kişilerin TRT'de program yaptığını iddia ettiği'' belirtilerek, ''İsim isim bu kişileri açıklamak zorunda. TRT yönetimi olarak 13 TRT kanalında kimlerin hangi ücretle program yaptığını herkese açıklayabiliriz'' ifadeleri kullanıldı. Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Tufan Türenç imzalı ''TRT de 'yandaş medya'ya katıldı'' başlıklı haberin ''yalan ve iftiralarını ispatlamak'' için açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Tufan Türenç, bu sorulara yanıt veremezse kendisini kamuoyu önünde 'güvenilmez, yalan yazan' biri ilan ediyoruz. Tufan Türenç yazısının yalan, iftira olmadığını kendisinin de güvenilir bir yazar olduğunu iddia ediyorsa önce şunlara cevap vermelidir: TRT bütçesi hakkında yazdıkları yanlıştır. TRT'nin bütçesini yazarken 'Nasıl oluyor da TRT yönetimi 5 kanaldan 13 kanala çıkıp aynı bütçe içerisinde para arttırmayı başarıyor?' sorusunu cevaplamalıdır. Malum, daha bir kaç yıl önce TRT, çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyordu. Bugünse 9 yeni televizyon 5 yeni radyo 3 dergi kurmasına rağmen gelir fazlası veriyor! Tufan Türenç iktidara yakın kişilerin TRT'de program yaptığını iddia ediyor. İsim isim bu kişileri açıklamak zorunda. TRT yönetimi olarak 13 TRT kanalında kimlerin hangi ücretle program yaptığını herkese açıklayabiliriz. Kimler iktidara yakın? Tufan Türenç ile aynı gurupta çalışanlar mı? TRT'de Tufan Türenç ile aynı grupta çalışıp program yapan onlarca profesyonel gazeteci var. Tufan Türenç, yandaş arıyorsa yakın arkadaşlarıyla tanışsın ve TRT'nin kaç lira ücret ödediğini bizzat onlara sorsun. Böylece iftiralarıyla okuyucusunu yanıltmaz! TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in tek bir akrabası TRT'de çalışmamaktadır! Eğer bunun aksini iddia eden biri varsa (Tufan Türenç dahil) hemen iddiasını ispatlasın. Düzmece isimlerle, hemşehrilik bağlantılarıyla 'akraba yalanını' atanlar bunu ispatlamak zorundadır. 8 bin TRT çalışanı içinde tek bir İbrahim Şahin akrabası yoktur. Ancak Tufan Türenç isimli yazar kendi eşini hangi kurumlara, hangi partilere refere ettiğini çok iyi biliyor.'' -''YSK, SADECE TRT'Yİ DEĞİL BİR ÇOK KURULUŞU UYARDI''- Açıklamada, Türenç'in, ''(yandaş basın) diye tabir ettiği bir takım basın kuruluşlarından TRT'ye eleman alınarak kadrolaşma yapıldığını'' iddia ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: ''Tufan Türenç'in bahsettiği 6 basın kuruluşundan alınan personel sayısı, merkez medyadan ya da 'Tufan Türenç'in sevdiği medya kuruluşlarından' alınan personel sayısından çok daha azdır. 8 bin TRT personeli içinde bahsedilen 6 basın kuruluşundan alınan personel sayısı sadece 28'dir. TRT, 13 televizyon kanalıyla sadece yurt içinde değil yurt dışında da Türkiye'nin gururu olmuş ve basınımızdaki tröstlere en büyük darbeyi vurmuş bir kamu kuruluşudur. TRT'nin tarafsızlığına laf atanlar önce TRT yayınlarını izleyip sonra çevresindekilere bu yayınları sormalıdırlar. İdeolojinin deli gömleğini giyip, Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından birini karalamak ve bilgisizce yazılar yazmak ancak Tufan Türenç'e yakışır! Yüksek Seçim Kurulu sadece TRT'yi değil, Tufan Türenç'in çok sevdiği televizyonları da içine alan birçok basın kuruluşunu uyarmıştır. TRT'nin taraf tuttuğunu belgeleyen tek bir mahkeme kararı yoktur! TRT, açtığı 4 uluslararası kanalla ülkemiz adına çok iyi sonuçlar almaya devam ederken, ülkemizdeki yerel kanalları da unutmadı ve 28 Ekim günü yüzün üzerinde yerel yayın yapacağı TRT Anadolu'yu açıyor. Bu açılıştan sonra da milyonlarca öğrencimizin tutkunu olacağı TRT EĞİTİM kanalını açacağız. Tufan Türenç'in yazdıkları doğru olsaydı acaba TRT'ye altın çağını yaşatan TRT yönetimi bu başarıları gösterebilir miydi? Çok değil, daha iki hafta önce 'TRT'de dinci kadrolaşma var' diyen ODATV ve HABERSEN, mahkeme kararıyla mahkum edilmiştir. TRT'deki kadrolaşma iddiaları mahkeme kararıyla yalanlanmışken, Tufan Türenç'in hezeyanları da hukuk önünde hesap verecektir.