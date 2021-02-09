'TRT Hepimizin' platformu hayata geçiyor

TRT İstanbul Radyosu ve Ulus yerleşkesinin “deprem güçlendirmesi” gerekçesiyle boşaltılmasına yönelik tepkilerin ardından “TRT Hepimizin adlı bir platform kuruldu. Platform, TRT binalarının aslına uygun olarak güçlendirilmesi, restore edilmesi ve asli işlevi için kullanılmasının takibini yapacak.

TRT’de örgütlü KESK Haber-Sen’in çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, halkın parasıyla yayın yapan TRT’nin Anayasal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için mücadele etmek üzere “TRT Hepimizin” adı altında bir platform kurdu.



Platform kuruluş amaçlarını şöyle aktardı:

- Toplumumuzun her kesiminin hiçbir ayrım gözetmeksizin TRT radyoları ve

televizyonlarında kendini ifade edebilmesi,

- Haber ve bilgi alma hakkının, her türlü iktidar baskısından uzak karşılanması,

- Siyasal iktidara yönelik talep ve eleştiriler de içinde olmak üzere ifade özgürlüğünün

güvencesi olabilmesi,- Yani kısaca, TRT’nin KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI misyonunu tam ve eksiksiz yerine getirmesi için mücadele etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla kuruldu.



Böylelikle, TRT binalarının aslına uygun olarak güçlendirilmesi, restore edilmesi ve asli işlevi

için kullanılmasının takibi de artık bu platform tarafından yapılacak.







"Sürecin takipçisi olacağız"

Platform, kuruluşunu duyurmak, kuruluş amaçlarını anlatmak ve toplumun tüm kesimlerini

bu çatı altında buluşmaya davet etmek üzere Mimarlar Odası’nda buluşmaya davet etti. Platform"TRT Genel Müdürü’yle yapılan görüşmenin detaylarının paylaşılacağı, binaların mimari ve

kent hafızası için öneminin vurgulanacağı ve en önemlisi TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığına

dönmesi talebinin dile getirileceği basın toplantımıza katılımınızı bekliyoruz." diyerek ilk toplantılarını duyurdu.

Basın toplantısı yapılacak

'TRT Hepimizin' platformu, 10 Şubat 2021'de TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent şubesinde resim sergisinin ardından basın toplantısı gerçekleştirecek.

TRT’den Portreler Resim Sergisi:12.00

Basın Toplantısı: 12.30

Adres: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi

Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi

Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy / Beyoğlu

TRT Hepimizin Platformu girişimcileri

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi

Beşiktaş Kent Konseyi

Şişli Kent Konseyi

Şişli Demokrasi Meclisi

KESK Haber-Sen

DİSK Basın İş

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Doğa İçin Sanat İnisiyatifi

Demokrasi İçin Birlik