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Yaşam

TRT ''HELLO'' DİYECEK ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 13:35

-TRT ''HELLO'' DİYECEK ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), TRT 6'dan TRT Arapça'ya kadar açtığı bir çok kanalın ardından yeni yılda İngilizce haber kanalı üzerinde çalışacak. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, yeni kanal çalışmasıyla ilgili olarak verdiği bilgide, ocak ayında yeni bir kanal olarak eğitim kanalının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Ocak ayından sonra İngilizce haber kanalının açılması için çalışma yapacaklarını ve bunu bir milli görev gibi gördüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Çünkü Türkiye çok büyüdü. Gerçekten çevresinde, bölgede etkin bir güç halini aldı. Ama bunu tanıtamıyoruz. Çünkü Türkçe bilmeyen insanlara Türkiye'nin anlatılması daha çok İngilizce ile olur. Artık İngilizce evrensel bir dil oldu. Herkes biraz anlıyor. Her ülkenin bir kanal kurarak kendini tanıtımı söz konusu. Bunda biz biraz geri kaldık diye düşünüyorum.'' -''TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA AYAĞI EKSİK''- Özel sektörün böyle bir faaliyetinin olmaması durumunda bunu kamu yayıncısı olarak TRT'nin üstlenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu kadar kanal açtık ama İngilizce kanalımız yok. Çevremizdeki ülkelerde, imkanları bizden daha kötü olmasına rağmen her birinin İngilizce kanalı var. Ama biz bunu kuramadık. Bu bana Türkiye'nin tanıtımında bir ayağımızın eksik olduğunu hatırlatıyor. Yılbaşından itibaren İngilizce kanala yoğunlaşacağız. Bu bizim çok zamanımızı almaz ama İngilizce kanalı arkaya bırakmamızın temel nedeni, hani bir söz vardır (en iyi, iyinin düşmanıdır). En iyi olsun istedik. Fakat bu defa iyi de yapamıyoruz. Hep geciktirdik. Artık rutin işlerimizin dışında tek yoğunlaşacağımız iş İngilizce kanal olacak.''

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