 TRT Harbiye binasını işgal davasında ilk duruşma başladı

Serpil KIRKESER -Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 7\'si rütbeli 32 darbeci asker hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. Duruşma savcısı, davanın, Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesine ilişkin açılan dava ile birleştirilmesini talep etti.

24 TUTUKLU SANIK KATILDI

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya 24 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

SAVCI DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesine ilişkin 11\'i tutuklu 99 askerin yargılandığı dava ile bu davanın aralarında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de talebi karara bağlamak üzere duruşmaya saat 14.00\' kadar ara verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılıyor. 15 Temmuz gecesi Harbiye\'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune\'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İddianamede, 32 askerin \"Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme\", \" TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Ayrıca 24 sanığın değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları da talep ediliyor. Bazı şüphelilerin \"Terör örgütüne üye olmak\", \"Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Mala zarar verme\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından da hapis cezaları talep ediliyor.



