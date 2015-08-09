'TRT, haberlerinde Demirtaş'ın sesini kullanmıyor!'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP kontenjanından seçilen üyesi Ersin Öngel, devlet televizyonu TRT'nin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili haberleri, sesini kullanmadan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirilene yer vermeden ve saniyelerle ölçülen sürelerde verdiğini söyledi.

TRT Haber ’in 7 Haziran seçimleri sonrasındaki Selahattin Demirtaş haberlerini rapor haline getiren Öngel, “Özellikle TRT Haber kanalının, 6 milyonu aşkın oy alan ve Parlamento’da 80 milletvekiline sahip olan HDP’nin açıklama ve etkinlikleriyle ilgili haberlerde ciddi kısıtlamalara gidildiği gözleniyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Demirtaş’ın konuşmalarıyla ilgili kısıtlamaların iki noktada yoğunlaştığını belirten Öngel, şunları söyledi:

Eleştirileri görülmüyor

“Birincisi; özellikle AKP ’ye, hükümete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’a yönelik eleştiri ve çağrıları içeren konuşmalar haber değerinde görülmeyerek, bültenlere yansıtılmıyor. İkincisi de haberleştirilen konuşmaların kendi sesinden verilmeyerek, baştan sona spikerin anlatımıyla aktarılarak geçiştirilmesi. Demirtaş sesinin fona yansıtılmaması için özen gösteren TRT Haber kanalı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP sözcülerinin açıklamalarıyla ilgili haberlerde mutlaka liderlerin kendi sesine yer veriyor, hatta çoğunu canlı yayınlıyor.”