TRT Haber’in sunucusu kansere yakalandı

TRT Haber’de yayınlanan “Sokak Lezzetleri” programının sunucusu Seval Akbaba kansere yakalandı. Programın yapımcısı ve yönetmeni Tunahan İlbars, haberi basına yolladığı açıklamayla duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, “Canım arkadaşım ve güzel sunucum Seval Akbaba ne yazık ki şu anda kanserle mücadele ediyor” diyen İlbars’ın açıklamasında şöyle dendi: “Durumu da oldukça kritik. Şu aşamada her türlü desteğe ihtiyacı var. Destek olmak isteyenler programın sosyal medya hesaplarından Seval’e ulaşabilirler. Şu an için bilinci açık ve zaman zaman bu tarz mesajları okuyabiliyor.”

"Hepinizi iliklerime kadar hissediyorum"

Seval Akbaba da yaklaşık 5 hafta önce Instagram sayfasından sağlığı ile ilgili bilgi vermişti. Zor günlerinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Akbaba, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 'Eğer sen Allah'ın seni koruduğuna ve senin duana cevap vereceğine inanıyor, bunu hissediyorsan bu hakikidir. Çünkü o kulunun zannı üzerindedir. Kim de Allah'tan umudunu kesmişse o da bunda haklıdır! Tevekkülü zayıf demektir.' Buna yürekten inanıyorum. Çok zorlu geçen 3. hafta. Buna da şükür diyorum. Allah'ım beterinden saklasın. Gelen tüm telefon, mesajlarınız, mailleriniz... Her gün gönderdiğiniz şifa duaları... Yorgunluğumun üstüne enerji veriyor bana. O kadar çok şey söylemek istiyorum ki... Ama anlatacağım, söyleyeceğim her söz kifayetsiz kalıyor. Beni merak ettiğinizi biliyorum ama hiç gücüm yoktu elime telefonu alıp bir kaç satır yazmaya. Bu hafta 3. kemoterapiyi alacağım. Yine kendimde olmayacağım. Ama inatçılığımla Allah'a olan sonsuz inancım ile o davetsiz misafiri yok etmek için tüm güçleri ile çalışan askerlerim ile savaş halinde olacağız. Milyonlarca insanın tüm duaları, siz güzeller hepinizi iliklerime kadar hissediyorum. Varlığınız gücümdür. Meleklerime ve hepinize yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah'ın tüm güzellikleri üstünüze olsun."