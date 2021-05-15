TRT Haber: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesi 48 saat içinde yapılacak

TRT Haber, MASAK tarafından hesapları bloke edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceğini iddia etti.

TRT Haber’in üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, “Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırdı, 108 milyon dolarla kayıplara karıştı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer halen firarda. Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü." denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak. "