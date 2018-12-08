TRT Haber, Fransa'da kendisini eleştiren göstericiyi ‘YPG/PKK sempatizanı' ilan etti

T24

TRT Haber, Fransa’nın başkenti Paris’teki Sarı Yelekler eylemlerini haberleştirdikleri sırada yanlarına gelerek Türkçe eleştirilerde bulunan kişiyi ‘YPG/PKK sempatizanı’ ilan etti.

Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi’nin (SYKP) Twitter hesabından paylaşılan videoda Türkçe konuşan ve 4 haftadır süren eylemlerin sembolü sarı yeleklerden giyen bir eylemci, çekim yapan TRT Haber ekibinin yanına giderek, “Kendi ülkelerinde hiçbir eylemi vermeyen, hiçbir zulmü göstermeyen, hiçbir işçi ölümlerini haber yapmayan TRT, burada Fransa’yı haber yapıyor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz” diyordu.

Göstericinin TRT Haber’e yönelik eleştirisi Twitter’da günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu. TRT Haber ise konuya dair bir video hazırlayarak göstericinin ‘YPG/PKK sempatizanı’ olduğunu iddia etti. TRT Haber’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"#Fransa'da TRT Haber'e çirkin saldırı. Savaş alanına dönen Paris sokaklarında, eylemlere destek veren ve 'Sarı Yelekliler'in arasına karışan terör örgütü YPG/PKK'nın yüzü maskeli sempatizanları @trthaber'i hedef aldı."