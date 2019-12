TRT, Gül’ün danışmanı Sever’e 266 bin lira ödemiş

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT’ye “Avrupa Vizyonu” programını yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Basın Danışmanı Ahmet Sever’e ödenen miktarları açıkladı. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesine verilen yanıta göre, "Avrupa Vizyonu" adlı program nedeniyle TRT tarafından 266 bin TL ödendiğini ortaya koydu. Sever, bölüm başına 3 bin 500 lira almış.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in programa ilişkin notlarıyla soru önergesini yanıtladı. Yanıtta, Ahmet Sever'e hazırlayıp sunduğu haftalık olarak yayınlanan Avrupa Vizyonu isimli program karşılığında bölüm başına 3 bin 500 TL olmak üzere; 2007 yılında 20 program için 70 bin TL, 2008 yılında 18 program için 63 bin TL, 2009 yılında 28 program için 98 bin TL ve 2010 yılında da 10 program için 35 bin TL ödendiği bildirildi.



Programın hazırlanmasında Ahmet Sever'e, Dilek Eryılmaz (Muhabir) ve Azize Gür'ün (Sözleşmeli Yapım ve Yayın Elemanı) yardımcı olduğu belirtildi.



CHP’li Dibek, soru önergesinde şöyle demişti:



“7/18312 esas yazılı soru önergeme bakanlığınızca verilen yanıtta TRT’nin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Basın Danışmanı Ahmet Sever’e 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılının mart ayına kadar haber programı hazırlamak ve sunmak için bölüm başına 3 bin 500 TL aldığı bilgisi verilmiştir. Diğer sorularım yanıtsız bırakılmıştır.



Ayrıca, Meclis genel kurulunda Sayın Bülent Arınç’a yönelttiğim aynı mahiyetteki sorulara, Sayın Arınç, ''Program 5 hafta devam etmiş ve bölüm başına 3 bin lira ödeme yapılmış. Geçmişte bir program yapmış, program başına kendisine ödeme yapılmış ve bunun toplamı 15 bin lira olabilir'' yanıtını vermiştir.



Önergede yer alan “TRT’den, Sever’e bugüne kadar toplam ne kadar para ödenmiştir?” sorusu neden yanıtsız bırakılmıştır? TRT bu rakamı açıklamaktan neden korkmaktadır?



2007-2010 yılları boyunca toplam kaç Avrupa Vizyonu isimli program yayınlanmıştır?



-Yayınlanan Avrupa Vizyonu programını her hafta Ahmet Sever mi sunmuştur? Yayınlanan Avrupa Vizyonu programını her hafta Ahmet Sever mi hazırlamıştır?



-Ahmet Sever'in sunmadığı bölümler için ödeme yapılmış mıdır?



-Yapılan sözleşmeye yapımcı ve sunucu olarak imza atan Ahmet Sever programların hazırlanmasına her hafta katkı sunmuş mudur?



-Programların hazırlanmasına katkı sunmadığı bölümler için Ahmet Sever'e ödeme yapılmış mıdır?



-Ahmet Sever Cumhurbaşkanlığı danışmanlığını bırakıp TRT'de program mı hazırlamıştır?



-Avrupa Vizyonu programının hazırlanmasında TRT'de kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışan kaç kişi görev almıştır, bu kişilerin isimleri ve unvanları nedir?



-İbrahim Şahin imzalı soru önergesi yanıtı ile Sayın Arınç’ın açıklamaları birbiri ile çelişmektedir. Bakan olarak, şahsınızı yanıltan ve genel kurul tutanaklarına yanlış bilgilerin girmesine neden olan yetkililer hakkında bir soruşturma açmayı düşünmekte misiniz?



-Aynı konudaki 15 Nisan 2011 tarihli soru önergeme neden yanıt verilmemiştir?