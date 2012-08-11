TRT Genel Müdürü: Tarkan Eurovision'da birincilik garantisi istedi

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması için teklif götürdükleri Tarkan’dan “Birinciliği garantiliyorsanız gelirim, ikinci olursam kariyerim zedelenir” yanıtı aldıklarını söyledi.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision Şarkı Yarışması’yla basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şahin, geçen mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışmasına “Azerbaycan alınır” düşüncesiyle katıldıklarını söyledi.

İbrahim Şahin, “Katılmamayı da belki alternatif olarak koymak lazım” dedi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; TRT Genel Müdürü Şahin, şunları söyledi:

“Ya katılmayacaksınız... Mesela bunu da belki alternatif olarak koymak lazım. Azerbaycan olmasaydı, 'Acaba bu sene katılmasaydık ne olurdu?' diye arkadaşlarımla biz bunu uzun uzun kendi aramızda tartıştık. Yani Azerbaycan alınır düşüncesiyle yoksa 'tamam gelmedik, ne olacak...

Bazı ülkeler oturuyor, kendi aralarında karar veriyor, ondan sonra da biz oylama yapıyoruz. Bunun çok etik olmadığını, doğru olmadığını, ayrıca bunu ilgililere de bir şekilde aktardığımı vurgulamak istiyorum. Can Bonomo çok iyi temsil etti. Ama kimi gönderirseniz gönderin bir şekilde eleştiriliyorsunuz.

Eurovision için her dönem Tarkan'a teklif götürürüz. Bu sefer de götürdük. 'Birinciliği garanti olarak veriyorsan gelirim, ikinci olacaksam kariyerim zedelenir' cevabını verdi.”