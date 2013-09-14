TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin: Eurovision'a bu yıl da katılmayacağız

Denizli’ye bu yıl 4. kez yapılacak olan Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali’nin galası için gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkiye’nin gelecek yıl da puanlama sisteminde değişiklik yapılmaması halinde Eurovision’a katılmayacağını açıkladı. Şahin, “Yönetim Kurulu, bu konuda yetkiyi bana verdi. Henüz süremiz var ama Eurovision’a bu yıl da katılmama gibi bir düşüncemiz var. Puanlama sisteminde yeni bir düzenleme yapılmazsa Eurovision’a katılmayacağız” diye konuştu.

Osman Nuri Boyacı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre TRT, Denizli Belediyesi ve Denizli Valiliği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türkçü Sözlü Müzik Festivali’nin gala gecesinin tanıtımı için Çamlık Ofis’te düzenlenen basın toplantısına Denizli Valisi Abdülkadir Demir, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Ak Partili Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ak Parti Milletvekilleri Nihat Zeybekci, Nurcan Dalbudak ve Bilal Uçar katıldı. Zolan, Demir ve Zeybekci, festivalin Denizli’nin tanıtımına önemli katkı yaptığını ve artık geleneksel olarak Denizli’de yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Ak Parti Milletvekili Nihat Zeybekci ise festivalin yarışmaya dönüştürülmesini istediklerini belirterek, “Bu festival artık Denizli’nin olmuştur” dedi.

‘Festivali müzik yarışmasına dönüştürmek istiyoruz'

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise, 21 ülkeden 21 sanatçının Türkçe’nin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Türkçe şarkı söyleyeceklerini, festivalin TRT’nin üç kanalı dışında altı ülkeden de canlı olarak yayınlanacağını belirtti. Hieropolis’teki amfitiyatronunun görkemli atmosferinin festivalin Denizli’de yapılması için önemli faktörlerden olduğunu belirten Şahin, “Tarihi atmosferde bu yıl farklı ışık gösterileriyle rüya gibi bir organizasyonu izlemeye Denizli halkını davet ediyorum. Türkçevizyon artık Denizli’nin olmuştur. Ülkelerinde popüler 21 sanatçı şarkılarına Türkçe seslendirecek” dedi.

Türkçeyi yaygınlaştırma amaçları olduğunu, festivali müzik yarışmasına dönüştürmeyi istediklerini belirten Şahin, “Ancak, bu konuda bazı riskler var. Farklı ülkelerin sanatçılarını Türkçe şarkı söylediklerinde puanlamada sıkıntılar yaşanabilir. Kendi dillerinde şarkı söylediklerinde puanlama nasıl yapılacak. Belki ileride iki aşamalı olarak yapabiliriz. Bu konuda çalışmalar ve değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.

‘Büyük ihtimall Eurovision'a katılmayacağız'

Şahin, basın mensuplarının Türkçevizyon’un yarışmaya dönüştürülmesinin Eurovision’a rakip olma düşüncesi taşıyıp taşımadığı yolundaki sorusuna ise Türkiye’nin bu yıl da büyük olasılıkla Eurovision’a katılmayacağı yanıtını verdi. Şahin, Türkiye’nin Eurovision’da SMS oylarının fazla olmasına rağmen jüri oylarıyla alt sıralara düştüğünü belirterek, “SMS oylarının ağırlıkta olduğu sistemde Türkiye, SMS oylarıyla yüksek puanlar alıyor ve üst sıralarda yer alıyordu. Ancak Eurovision düzenleme komitesi SMS ve jüri oylarının ağırlığını yüzde 50’ye getirerek aynı ağırlığı verince puanımızı aşağı çekti. Bunun değiştirilmesi yolundaki itirazlarımız sonuç vermeyince geçen yıl Eurovision’a katılmama kararı aldık” diye konuştu.

Şahin, aynın sistemin sürmesi halinde gelecek yıl da Türkiye’nin Eurovision’a katılmayacağını belirterek, “Henüz süre bitmedi. Ancak gelecek yıl da Eurovision’a katılmama gibi bir düşüncemiz var. Eğer puanlamada yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek yıl da Eurovision’a katılmayacağız. Yönetim Kurulu bu konuda yetkiyi bana verdi” diye konuştu. Şahin, Eurovision’da 5 kurucu ülkenin elemelere katılmadan finallerde yarışmasının da adaletli olmadığını, bazen bu ülkelerin sonuncu bile olduğunu belirtti.