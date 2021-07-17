TRT Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamalar yargıya taşındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile TRT Genel Müdürlüğü’ne Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri atanmasına yönelik tartışmalar sürerken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek konuyu Danıştay’a taşıdı.

HKP avukatları Cumhurbaşkanlığı atama kararının yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Cumhurbaşkanlığı hakkında Danıştay’da dava açtı.

“Anayasa’ya aykırıdır”

HKP avukatları tarafından Danıştay’a verilen dava dilekçesinde, “Bu atama kararı başta Anayasa olmak üzere 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile genel idari prensiplere aykırıdır. Dava konusu atama kararı genel kamu menfaatinin korunması, sağlanması için değil siyasi ve ideolojik saikle yapılmıştır” denildi.

“Atanan kişiler AKP mensubudur”

Dilekçede, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan genel yayın esaslarına yer verildi. Dilekçenin devamında, “Bu yasa maddesinde belirtilen esasların tam tersini sergileyen kişiler kuruma yönetici olarak atanmıştır. Özellikle, atananların “tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak” ilkesini hayata geçirmeleri mümkün değildir. Atanan kişilerin iktidar partisi AKP mensubu kişiler olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından parti üyelikleri sorgulandığında eminiz ki birçoğu AKP’nin kayıtlı üyesi çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, TRT Yönetim Kuruluna atanan Hilal Kaplan’ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e yazdığı şiir, övgüler dizdiği videoları ve yazıları hatırlatıldı.

“FETÖ’ye övgü şiiri yazan TRT yönetiminde”

Danıştay’da açılan davanın ardından HKP MYK üyesi Av. Doğan Erkan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Tayyip Erdoğan ülkeyi babasının çiftliği gibi yönetmeye devam ediyor. Hiçbir liyakat esası, hukuk ölçütü, eşitlik prensibi, idari hukukuna egemen prensibler, kamu yararı, idari işlemlerin belirliliği ilkesi, hukuk devleti ilkesi gibi ilkelerden bi haber olduğu için, haberdar olsa bile işine gelmediği için bütün devlet kurumlarını AKP’lileştirdi.”