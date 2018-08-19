TRT Genel Müdürlüğü İstanbul'a mı taşınacak?

İnternethaber yazarı Osman Diyadin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in TRT'yi 'küçülerek büyütme’ projesi olduğunu yazdı. Eren’in, “BBC gibi TRT” hayali olduğunu ve bu bağlamda yapacağı radikal değişiklikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu belirten Diyadin, TRT Genel Müdürlüğü’nün Ankara’dan İstanbul’a taşınacağını ileri sürdü.

Öte yandan Eren’in, ‘küçülerek büyütmek’ projesinin ‘acı bir reçete’ ortaya koyacağını belirten Diyadin, “Uzun yıllardır değişmeyen düzen değişecek. TRT iş bulma merkezi olmaktan kurtulacak. Önüne gelenin program yaptığı kanal olmayacak” diye yazdı.

TRT’nin halen bünyesinde çalışan 8 binin üzerindeki personelin 3 bin 500’e düşürüleceğini ve sözleşmeli personelin gündeme geleceğini iddia eden Diyadin, 13 olan kanal sayısının da düşürüleceğini aktardı.

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İnternethaber yazarı Diyadin'in, "TRT'de neler olacak neler?" başlığıyla yayımladığı (19 Ağustos 2018) yazısının ilgilibölümü şöyle:

İşte Eren'in radikal kararları

1-TRT Genel Müdürlüğü Ankara’dan İstanbul’a taşınacak…

Yani Merkez İstanbul olacak..

Ankara’da sadece iki stüdyo kalacak…

Radikal bir karar;

2-TRT’nin Anadolu’da bulunan iki yıl önce sözde il müdürlüklerine dönüştürülen Bölge Müdürlükleri işlevi bu kez resmen ortadan kalkacak. Ankara ve İzmir dışında Bölge Müdürlüğü kalmayacak…

3-TRT’nin halen bünyesinde çalışan 8000'ün üzerindeki persenol 3.500’e düşürülecek. Sözleşmeli personel gündeme gelecek.

Nasıl olacak?

4-Emeklilikleri gelenler emekli olacak. Bu hedefle emeklilik vakti gelene yüzde 50, emekliliğine 5 yıl kalana yüzde 30 ek tazminat verilerek emekliliğe teşvik edilecek…

Peki kapatılacak bölge müdürlüklerindeki emekli olmayacak olan personel ne olacak?

Hepsi bir havuza alınıp oradan uygun ve boş olan devlet kadrolarına dağıtılacak.

Devam edelim radikal kararlara.

5-TRT bünyesinde bulunan bütün müşavirlik kadroları kaldırılacak.

6-TRT’nin sahibi olduğu lojman gibi taşınmazlar satılacak.Yani Bölge Müdürlüğü binaları ile birlikte Antalya Lara’daki TRT Tatil Köyü de satılacak.

7-TRT bünyesindeki 13 olan kanal sayısı düşürülecek.

8-TRT’de bankamatik memur devri bitirilecek.

9-TRT Devlete yük olmayacak, yükü devletin üzerinden alacak.

10- Liyakatlı kadrolar oluşturulacak.

Yani temizlik yapılacak.