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Yaşam

TRT Genel Müdürlüğü için adaylar belirlendi ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 15:26

-TRT Genel Müdürlüğü için adaylar belirlendi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), görev süresi 21 Kasımda dolacak TRT Genel Müdürünün yerine atama yapılması için İbrahim Şahin, İrfan Barut ve Hikmet İnce'nin isimlerinin Başbakanlığa bildirilmesine karar verdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gereğince, 21 Kasımda görev süresi sona erecek TRT Genel Müdürünün yerine atama yapılması için aday belirlemek üzere bugün bir toplantı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Toplantıda yapılan seçim sonucunda aday olarak belirlenen İbrahim Şahin, İrfan Barut ve Hikmet İnce'nin isimlerinin Başbakanlığa bildirilmesine karar verilmiştir'' denildi.

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