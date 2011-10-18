-TRT Genel Müdürlüğü adaylık başvuruları başladı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularının 27 Ekim'e kadar yapılabileceği bildirildi. TRT'den yapılan açıklamaya göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kararı kapsamında, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gereğince 21 Kasım 2011 tarihi itibarıyla boşalacak olan TRT Genel Müdürlüğüne adaylık başvurularına ilişkin hususlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi. Üst Kurul kararı gereğince TRT Genel Müdürlüğü için adaylık başvuruları bugün başladı. Başvurular, 27 Ekim 2011 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13. Maddesi'nde belirtilen şartları taşıyan adaylar, bildirilen süre içerisinde, ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/Ankara'' adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabilecek. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan başvurular ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru tarihi olarak, dilekçe ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacak.