TRT engelliler için dizi çekecek

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) ile TRT arasında imzalanacak protokol kapsamında, TRT Çocuk'tan TRT 6'ya kadar tüm kanallarda engellilerin "muhtaç ve acınacak" bireyler değil, "eşit haklara sahip vatandaşlar" olduğuna dikkat çekilecek.



Başrolünde engelli bir oyuncunun oynayacağı, toplumun özürlüye bakışı ve özürlünün toplumdan beklentilerini işleyen bir dizi çekilmesi planlanıyor. Genç kuşaklarda özürlülük bilinci oluşması için çizgi filmler hazırlanacak. Teknik alt yapısı uygun programlarda alt yazı uygulamasına geçilecek.



ÖZİDA Başkanı Abdullah Güven, engellilik konusunda toplumda önemli bir gelişme yaşandığını, insanların bu konuya daha hassas yaklaşmaya başladığını belirterek, bunu daha da geliştirmek amacıyla kurum olarak iletişimin gücünden yararlanmayı planladıklarını söyledi.



"Özürlüler yardıma muhtaç, acınacak kişilerdir" imajını yıkmak ve onların da temel insan haklarına sahip bireyler olduğunu vurgulamak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Güven, bu kapsamda kamu yayıncılığı yapan TRT ile bir protokol imzalayacaklarını bildirdi.



Tüm TRT kanallarında en çok izlenen ve konuya elverişli programlarda özürlülük bilincinin yansıtılacağını dile getiren Güven, aynı temalı çizgi filmlerin de TRT Çocuk kanalında yayınlanacağını belirtti.



Ayrıca toplumun özürlüye bakışındaki hataları ve özürlülerin toplumdan beklentilerini işleyen bir dizinin çekileceğini anlatan Güven, dizinin başrolünü bir engellinin oynamasının planlandığını ifade etti.