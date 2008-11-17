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Yaşam

TRT ekranında küfür rezaleti!

TRT'de dün akşam yayınlanan spor programında bir taraftar grubunun yaptığı ana avrat küfür aynen yayınlandı.

17 Kasım 2008 02:00

TRT'de dün akşam yayınlanan spor programında bir taraftar grubunun yaptığı ana avrat küfür aynen yayınlandı.

Dün akşam yayınlanan Stadyum’da Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntülerde küfür eden bir seyirci de yayınlandı.

Bu sırada stüdyodakiler zor anlar yaşadı. Montaj sırasında gözden kaçan bu ayrıntı üzerine yorumcu Mehmet Demirkol yayında arkadaşlarını uyardı. Diyaloglar şöyle gelişti:

Spiker: "Son günlerde amigo futbolcular çıktı. Eskişehirspor'da Serdar, şimdi de Bursaspor'da Yusuf taraftarlara amigoluk yaptır"

Ve görüntü giriyor: Bursasporlu futbolcu Yusuf, 'ellerini kenara sallayarak bir iki üç diye bağırıyor ve taraftarlar hep bir ağızdan 'Yemyeşil beybeyaz şimşekler... Ananızı ......ler' diye bağırdı ve bu aynen yayına verildi.

Mehmet Demirkol: "Yusuf'un hareketler güzel ama bariz küfür var. Yayına verilmeseydi" dedi.

TRT’de daha önce Galatasaray’ın Fenerbahçeliler için hazırladığı küfürlü bir pankartı dakikalarca ekranda göstermişti. Ayrıca Hugo yarışmasına katılan birinin küfürü de izleyicilere sunulmuştu

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