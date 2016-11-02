TRT ekranında AP Başkanı Martin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” iması!

Devlet televizyonu TRT’de Hasan Kurtulmuş’un moderatörlüğünü yaptığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un konuk olduğu programda Avrupa Parlamentosu Başkanı Marin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” imasında bulunuldu.

Programda Martin Schulz'un Türkiye'deki basın özgürlüğü eleştirilerine değinen Yiğit Bulut, "Avrupa'da basın özgürlüğü mü var Martin Schulz. Çok mu özgür basın? O zaman sen bana herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde son 50 yılda Papaz okullarında taciz edilen erkek çocuklarla ilgili bir yazı dizisi yayınlat. Vatikan'a kadar uzanan o zinciri bana bir deşifre et bakalım" dedi. Bunun üzerine Kurtulmuş "Onun da adı geçebilir. O yüzden yaptıramaz” cevabını verdi.

AP Başkanı ne demişti?

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Cumhuriyet gazetesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonun siyasi amaçlarla yapılmış olabileceğini belirterek Türkiye'nin kendi kırmızı çizgisini aştığını ifade etmişti.

Başbakan ne demişti?

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona ilişkin olarak "Gazeteye bu gözaltılar yapıldı, hemen koro halinde başladılar; 'Basın özgürlüğü elden gidiyor' diye. Biz basın özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz" demişti. Yıldırım, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un "Türkiye, bir kırmızı çizgiyi daha aştı" yorumuna "Kardeşim biz senin kırmızı çizgine bakmayız, senin kırmızı çizginin üzerine bir de biz çizeriz. Bizim kırmızı çizgimizi millet belirler" yanıtını vermişti.