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Yaşam

TRT dizisinin çekimlerinde Validebağ Korusu'nda yangının eşiğinden dönüldü

Validebağ Gönüllüleri, İstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu

14 Eylül 2015 17:07

TRT 1 için çekilen dizide yangın sahnesi nedeniyle Validebağ Korusu'nda yangının eşiğinden dönüldü. Validebağ Gönüllüleri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

TRT 1 kanalında yayınlanmak üzere çekimlerine devam edilen "Hayat Çizgisi Suriye" adlı dizinin seti olarak kullanılan ve 1. Derece Sit Alanı olan Validebağ Korusu, yangınla burun buruna geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Üsküdar Yapım Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği "Hayat Çizgisi Suriye" dizisinin Validebağ Korusu'ndaki setinde çekilen yangın sahnesi, 1. Derece Sit Alanı olan koruma bandında gerçekleştirildi.

İstanbul Özel Çevre Koruma Müdürlüğü'nden ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun izin alınmadan gercekleşen ve itfaiye ekipleri dahil hiçbir güvenlik önlemi alınmayan dizi setinde senaryo gereği 2 aracın yakıldığı sahnede büyük bir yangının eşiğinden dönüldü. 

Olayın duyulmasının ardından Validebağ Savunması, Acıbadem Halk Dayanışması, Validebağ Gönülleri, Mahalle sakini olan TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sami Yilmaztürk ile TMMOB Avukatı ve Sosyal Haklar Derneği (SHD) Genel Başkanı Av. Can Atalay müdahalede bulundu. 

Validebağ Gönüllüleri, İstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu.

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