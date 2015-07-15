'TRT dizisini dini kimliğime yapılan taciz nedeniyle bırakıyorum'

TRT'de yayınlanan “Aynamdaki Gökyüzü” adlı dizinin cast direktörü Başay Okay, siyasi ve dini kimliği yüzünden işinden istifa ettiğini duyurdu. "Ateist olduğu için ahlaksız sıfatıyla yaftalandığını" öne süren Okay, “Bir süredir yaptığım TRT dizisi Aynamdaki Gökyüzü'nün cast direktörlüğünü, siyasi ve dini kimliğim üzerindeki taciz nedeniyle bıraktım. Bu siyasi çizgideki projeyi kabul ederkenki tek koşulum kişisel duruşum ve demokratik haklarımı kullanıyor olmaktan dolayı baskı hissetmemekti" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, Başay Okay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “spor ve sanat camiasına” verdiği iftarda kamuoyuna yansıyan fotoğrafları paylaşıp sosyal medyada eleştirdi. Bu mesajının ardından “TRT’deki torpilli yönetmen” dediği Yasin Uslu’nun menajeri Yelda Gürkan’ın mesaj attığını ifade eden Okay, bu mesajın fotoğrafını Facebook hesabında paylaştı.

Menajer Yelda Gürkan’ın “Yasin Hoca da oradaydı ve yazını görünce çok üzüldü” demesi üzerine Okay, “Bu listede olduğunu görmedim. Ama benim duruşumun ne olduğu belli. Üzüldüğüne üzüldüm diyebilirim ancak” diye yanıt verdi.

Bu olaydan sonra ateist olduğunu için yapımcı Mesut Uçakan tarafından hakarete uğradığını söyleyen Okay, sosyal medyada bir açıklama yaparak istifasını duyurdu.

Başay Okayaçıklaması şöyle.

“Merhaba dostlar. Bir süredir yaptığım TRT dizisi Aynamdaki Gökyüzü'nün cast direktörlüğünü, siyasi ve dini kimliğim üzerindeki taciz nedeniyle bıraktım. Bu siyasi çizgideki projeyi kabul ederkenki tek koşulum kişisel duruşum ve demokratik haklarımı kullanıyor olmaktan dolayı baskı 'hissetmemek koşuluydu. Bugün ateistliğim nedeniyle 'ahlaksız' sıfatıyla yaftalandım ve hiç bir zaman duruşumu saklamama rağmen yapımcı Mesut Uçakan tarafından hakarete uğradım. Şu ana kadar bu işle ilgili kararlarınızda etkim olduysa özür dilerim; yanılmışım. Şu ana kadar yaklaşımlarının demokrat (ama belli ki samimi değilmiş) olduğunu sanmamdandır. Bu tacizde TRT torpilli yönetmen Yasin Uslu adına menajeri Yelda Gürkan’ın kötü niyetli çabalarını görmezden de gelemeyiz. Kendisi üzerimde siyasi düşüncelerimle ilgili baskı kurmaya çalışmıştır. Bilginize, tüm emeğiniz için minnettarım...”