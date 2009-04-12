TRT dizisinde taciz iddiası!

TRT için hazırlanan "Zoraki Başkan" adlı dizide rol alan Selen Görgüzel, yönetmen ve bir dizi oyuncusunun kendisini taciz ettiğini iddia etti.



Hürriyet'ten Demirhan Hararlı'nın haberine göre, Televizyon ekranlarında başarılı rolleri canlandıran Selen Görgüzel Sinop'da çekimleri devam eden "Zoraki Başkan" dizisinin yapımcısı Nihat Özcan ve aynı dizide oynayan Ferdi Akarnur tarafından taciz edildiği için diziden ayrıldığını açıkladı.



TRT için hazırlanan "Zoraki Başkan" adlı dizide oynayan Selen Görgüzel, yönetmen ve bir dizi oyuncusunun kendisini taciz ettiğini iddia etti. Görgüzel, tacizin ardından günlerdir bu psikolojisinin bozulduğunu ve evinden çıkmak istemediğini belirterek yaşadığı bu çirkin davranışlar nedeniyle dava açacağını söyledi.



"Kurtlar Vadisi" dizisinde de rol alan Görgüzel, "Bir ay önce gittiğim Sinop'taki 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içki içmem konusunda ısrar etti. Ben de istemediğimi söyleyip odama çıktım. Bunlar yetmiyormuş gibi kapıyı açmamı istedi. Tartıştık, bana çirkin hareketlerde bulundu ve tekrar odama telefon açıp dizide işimin bittiğini söyledi. Bunlar yetmiyormuş gibi aynı dizide oynadığım arkadaşım Ferdi Akarnur da taciz edip göğüslerimi elleyip dudaklarımı öpmeye çalıştı. Bulunduğu dizi setinde bu olaylara başta Emel Müftüoğlu ve diğer arkadaşlarım şahittir. Bana yaşattıkları böyle bir olayı hukuksal olarak arayacağım" dedi.



'İstedim ama vermedi'



Selen Görgüzel'i taciz ettiği öne sürülen dizi oyuncusu Ferdi Akarnur'un, "Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi" sözleri şaşkınlık yarattı. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Nihat Özcan ise, "Yok böyle bir şey, bunlar tamamen iftira. Setteki uyumsuzluk nedeni ile diziden çıkardık, piyasa benim nasıl bir insan olduğumu bilir. Kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Dizi ekibinden ismini vermek istemeyen bir görevli ise, "Bu olaylara bire bir şahidim. Setteki bütün insanlar biliyor. Ferdi Bey, özellikle yemek yediğimiz sırada Selen'e küfürlü konuşmalar yaptı. Zorla öpmeye çalıştı, aynı şekilde Nihat Bey de tacizlerde bulunuyordu. Bu olaylara tepki gösterince beni kovdular" dedi.

