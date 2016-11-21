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TRT dizisinde Gülen'i canlandıran oyuncu: Sokağa çıkamaz hale geldim!

"Role hazırlanırken Gülen'in videolarını izlediğimde..."

21 Kasım 2016 16:07

TRT 1'de ekrana gelen 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisinde Fethullah Gülen'in gençliğine hayat veren Kürşat Kurnaz, "Ailem hâlâ tedirgin. Fakat onlar benim oyunculuğu neden seçtiğimi iyi biliyor. Tanınmamak için de evden dışarıya tebdil-i kıyafetle çıkıyorum" dedi.

Karar'dan Erkut Tezerdi'ye konuşan Kurnaz, "Herkes önce bir 'nasıl yani?' dedi. Sonra da 'kendine dikkat et, gerçeği yurt dışına kaçtı, gelmiyor, seni bulup dövebilirler" diye konuştu.

"Canlandırdığım karakter bir katil, uyuşturucu satıcısı da olabilirdi" diyen Kurnaz, şunları söyledi:

"27 yaşındayım. Bu yaşıma kadar çok insan tanıdım. Ancak Fethi hepsinden beter. Role hazırlanırken Gülen'in videolarını izlediğimde, Türkiye'yi ta 20'li yaşlarında ele geçirmek istediğini öğrendim. Kanım dondu. İnsanların beynini nasıl yıkadığını, sistemin içine nasıl sızdığını hep beraber izleyeceğiz. Dizide Gülen'in 70'li yıllardan beri Türkiye'yi bölme, ele geçirme planlarını ve yabancı bağlantılarını kullanarak alçak oyunlarını nasıl hazırladığını bir bir göreceğiz."

 

 

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TRT dizisiSevda Kuşun KanadındaGüleni canlandırıyorsokağa çıkamaz hale geldimKürşat Kurnaz

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