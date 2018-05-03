TRT dizisinde bir çocuk yanarak ağır yaralandı

Oyuncular Sendikası, TRT için çekilen “1 Hadis 1 Film” isimli dizi setinde bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını açıkladı.

Dizi setinde meydana gelen iş kazasında M.Ç. isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyuran Oyuncular Sendikası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bir figüranın da hafif yaralandığı bildirildi.

Yarın saat 11.00’de Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası ortak ofisinde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle: