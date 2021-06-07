TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor: Çocuklarımızı milli ideallerimiz, yapımlarımızla beslememiz gerekiyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Çocuk ve Diyanet TV arasında "TRT Diyanet Çocuk Kanalı" kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Genel Başkanı Ali Erbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Diyanet Çocuk Kanalı iş birliği protokolü imza tören için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi. İmza töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ali Erbaş: Yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık

Erbaş, TRT'nin birikiminden hep istifade etmeye devam ettiklerini belirterek, "Şimdi TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz. Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme çizgi filmlerle, yabancıların yaptığı filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli ideallerimiz, yapımlarımızla beslememiz gerekiyor.



İnsanoğlunun karakterinin yüzde 60-70-80'i 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının, TRT Genel Müdürlüğünün katkısının olması lazım. Bunu en güzel nasıl yapacağız? Doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek yapmamız gerekiyor." dedi.

TRT Genel Müdürü Eren ise TRT Çocuk kanalının tecrübesiyle hazırlayacakları çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini bilen, İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını ifade etti.