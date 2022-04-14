TRT'den CİMER üzerinden ihale sorusu yönelten vatandaşa "kamuoyunu ilgilendirmez" yanıtı

Asuman ARANCA

TRT Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde Koronavirüs'e yakalanan personellerinin evlerine mandalina, ayva, kivi, elma ve portakal ile baldan oluşan bir gıda paketi gönderdi. Kurum ayrıca 2022 yılı içinde çalışanlarına, termos bardak, çikolata ve kahveden oluşan bir set gönderdi. Bir vatandaş da bilgi edinme hakkı kapsamında TRT’nin söz konusu gıda paketi ile hediye seti için ihaleye çıkıp çıkmadığını ve bu hediyeler için ne kadar ödendiğini sordu. TRT’den gelen yanıt ise “kamuoyunu ilgilendirmez” oldu.

84 milyonun vergisiyle…

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CİMER’e başvuru yapan bir vatandaş, TRT’ye personellerine gönderdiği iki ayrı hediyeye ilişkin sorular sordu.



“En büyük gelir kaynağı 84 milyon 680 bin 273 kişinin ödediği çeşitli vergilerden alınan pay olan, TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre bandrol ücretlerinden 2020'de 2 milyar 619 milyon 528 bin TL'lik kaynağa sahip olan; yine aynı Sayıştay raporuna göre 2020'de vatandaşın elektrik faturalarından katkı payı olarak 1 milyar 205 milyon 785 bin liralık gelir elde eden; reklam geliri ise yalnızca 283 milyon 434 bin TL olarak açıklanan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kısaca TRT; pandemi sürecinde koronavirüse yakalanan personellerinin evlerine kadar görsellerini ek olarak ekleyeceğim meyvelerden göndermiş, 2022 yılı içinde de çalışanlarına yine ekte görseli bulunan setlerden hediye etmiştir” diyen vatandaş, “Bu setlerin hazırlanması için ihaleye çıkılmış mıdır? Çıkıldıysa ihaleyi kim, ne kadar ücret karşılığında almıştır? İhale yapılmadıysa TRT bu çay-kahve setlerinin parasını kendi bütçesinden ne kadara karşılamıştır? Ayrıca gönderilen meyveler nereden ne kadar ücret karşılığında alınmıştır? Benim gibi vatandaşların vergisiyle ayakta duran TRT'nin, bizlerden aldığı paranın bir kısmını, personeline meyve göndermek veya çay seti hediye etmek için kullanması normal midir?” diye sordu.

Bilgi edinme hakkı kapsamında değil

TRT İç İletişim ve İşveren Markası Müdürlüğü CİMER üzerinden gönderilen soruları yanıtlamayı “kamuoyunu ilgilendirmez” diyerek reddetti.



Müdürlükten gönderilen cevabi yazıda, “İlgili Cimer başvurunuz, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde incelenmiştir. Anılan Kanunun ‘Kurum içi düzenlemeler’ başlıklı 25 inci maddesinde; ‘Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır…’ hükmü yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız” denildi.