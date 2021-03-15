TRT'de yayınlanan "Stadyum" programında 18 yaş altına yasak ürünün reklamı yapıldı

TRT Spor'da yayınlanan futbol programı Stadyum'da 18 yaş altına yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tepki çekti.

2017 yılında alınan kararla birlikte enerji içeceklerinin spor tesisleri, okul kantinleri ve hastanelerde satışının ve yapılmayacağı kararlaştırılmıştı. Odatv'nin haberine göre 18 yaşından küçüklere enerji içeceğinin satışının yapılması da yasaklanırken, bu içeceklerin internetten satışı sırasında da "18 yaş" uyarısı ile karşı karşıya kalınıyor.

Neden yasaklandı?

Enerji içeceği kaynaklı ölümlerin artması, en son 9 Mart’ta İstanbul’da 15 yaşında bir çocuğun uyumadan önce 1 litrelik enerji içeceği içmesinin ardından öldüğü iddiaları gündem gelmişti.

Tüketici Hakları Derneği de kritik bir rapor hazırladı. Dernek 1 litrelik enerji içeceğinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.