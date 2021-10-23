TRT'de sunucudan Trump-Biden yorumu: İkisini de Allah...

TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı adlı programda sunucusu Fuat Kozluklu, TRT Haber Washington muhabiri Ali Artmaz’la yaptığı canlı yayın sırasında ABD Eski Başkanı Donald Trump ve Başkan Joe Biden ile ilgili olarak, “İkisinin de Allah...” dedi.

Kozluklu, “'Senin çok sevdiğin' diye başlayacağım... Donald Trump, onu gazeteci olarak takibe aldık. Ama ona herhangi bir şekilde 'hoş geldin sosyal medya dünyasına’ gibi mesaj atmadım, sen hiç attın mı” diye sordu. Washington muhabiri Ali Artmaz da "Trump’ı mı çok seviyorsun Biden’ı mı?" diye sordu.

Sorunun ardından gülümseyen Fuat Kozluklu, “İkisinin de Allah...” diyerek başladığı sözlerini “Yollarını açık etsin. Allah onların sağlıklarını versin... O kadar diyeyim tamam mı? İkisini de sevmiyorum açık açık söyleyeyim ya Allah Allah. Kim korkar Trump’tan, Biden’dan...” diyerek tamamladı.