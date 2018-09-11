TRT, CHP milletvekiline 100 bin liralık tazminat davası açtı

TRT, sosyal medya hesabında 'Maysa ve Bulut' isimli çizgi filmle ilgili paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada sıkça paylaşılan ve eşeğe cinsel istismar olarak yorumlanan görüntülerle ilgili 'uyarı' niteliğindeki paylaşımları nedeniyle TRT'nin, kendisine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Tanal, “Çocukların izlediği hiçbir görüntü, şüpheye dahi mahal vermemeli. Pedagolojik açıdan değerlendirilmeli, sonrasında yayınlanmalıdır. Kadın siluetine dahi hassas davranan TRT, bu görüntüyü nasıl yayınlar” dedi.

Tanal'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“TRT’de yayınlanan çizgi filmde rüzgârda bir eşeğin arkasında duran çocuk görüntüsü, sosyal medyada günlerce tepki görmüştü. Ailelerin asla çocuklarına izletmek istemeyecekleri görüntüler, TRT sayesinde yayınlanmış, çocuklar görüntülere maruz kalmıştı.

TRT’nin açıklaması ise eşeğin arkasındaki çocuğun pantolonunun rüzgârdan dolayı sallandığıydı. İzleyici kitleniz çocuk ise görüntülerde şüpheye dahi yer veremezsiniz. Önemli olan TRT’nin niyeti değil, görüntülerin neyi çağrıştırdığıdır. Kimse TRT’nin niyetini okumak zorunda değildir. Asıl hasta ruhlu olan TRT’dir.

Bu sadece benim değil, her anne babanın aynı şekilde yorumladığı ve tepki gösterdiği görüntülerdir. Görüntüleri izleyen herkese mi dava açacak? TRT dava açmak yerine tüm anne babalardan özür dilemeli ve yayın ilkelerine, çizgisine çeki düzen vermelidir. İşine gelince kadın siluetini buzlayan, işine gelince ‘hem erkeğim hem kadınım diyen birini çocukların seyrettiği bir zamanda yayınlayamam’ diyen TRT, işine gelmeyince çizgi film görüntülerine laf ettirmiyor, kendini dahi sorgulamıyor.

Bu çizgi film hangi yapım şirketi tarafından yapılmıştır? Bu çizgi filmin maliyeti nedir? Bu çizgi filmden kimler ne kadar para kazanmıştır? Tarafsızlığından eser kalmayan, iktidarın propaganda aracı olan ve vatandaşın vergileriyle ayakta kalan TRT’nin 100 bin TL’ye gösterdikleri maddi hassasiyeti, izleyici kitlesi çocuk olan yayınlar için bekliyoruz. Ayrıca gösterdiği tazminat hassasiyetini, verdiğimiz soru önergelerini cevaplamada da bekliyoruz. TRT hakkında verdiğimiz 8 soru önergesinden kimi cevaplanmadı kiminden de tatmin edici cevaplar gelmedi. TRT, tazminat davasına gelince zaman kaybetmiyor. TRT’nin tarafıma açtığı haksız tazminat davasını kınıyorum. Anne babaların sesi olmaya, çocuklarımıza pedagojik açıdan zarar verebilecek görüntülere karşı çıkmaya, TRT’nin yanlışlarını yüzüne vurmaya devam edeceğim.”