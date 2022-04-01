TRT çekildi, TFF Saran'ı istemedi; futbolda gözler yayın ihalesinde

Futbolda kördüğüme dönen yayın ihalesinde gözler 4 Nisan’da gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Federasyon, Saran’la anlaşmak istemedi, TRT de çekildi. Mevcut yayıncı kuruluşla masaya oturulacak. Sözleşmenin 1 yıl daha uzatılması ve 2.5 milyar TL’ye anlaşma sağlanması bekleniyor.

Türk futbolunda gözler yayın ihalesinde. Kasım ayında başlayan süreç henüz çözülmedi. Kulüpler önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda tüm yetkiyi Ahmet Ağaoğlu’na verdi.



4 Nisan’da federasyonda özel bir toplantı var. Bu toplantıya kulüpleri temsilen Ahmet Ağaoğlu katılacak. Toplantının diğer tarafları ise TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve mevcut yayıncı kuruluş olacak. Beklentilerin altında gelen teklifler, TRT’nin çekilmesi, Saran’la sözleşme imzalanmamasının ardından federasyon Digitürk ile anlaşma zemini bulmakta karar kıldı.



Mevcut yayıncı kuruluşla yapılacak olan toplantıda aynı şartlarla 1 yıl daha devam etme seçeneği sunulacak. Son sene TFF’ye 2.65 milyar TL ödeme yapan Digitürk’ün yeni ihaledeki teklifi 2.1 milyar TL’ydi. Tarafların aynı sona eren ihaledeki şartlarla 2.5 milyar TL’ye el sıkışmaları bekleniyor.