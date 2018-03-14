"TRT çalışanıyım" diye aradı, Grup Yorum üyesini tehdit etti: Ya teslim olacak, ya ölecek

Gri listede adı bulunan ve başına 300 bin lira “para ödülü” konarak aranan Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak’ın ablası Gülçin Sönmez, kardeşini öldürmekle tehdit edildiğini ileri sürdü. Sönmez, isminin Berrak Yücetan olduğunu ve TRT’de gazeteci olduğunu iddia eden bir şahsın kendisini arayarak, “Terör örgütleri tarafından kandırılan gençleri bulmak için çabalıyoruz. Siz de bizimle hareket ederseniz kardeşinizi bulabiliriz” dediğini aktardı. Kardeşinin bulunması için kendisiyle iş birliği yapmak istediğini söyleyen Sönmez, telefondaki kişinin, "Ya öldürülecek ya da teslim olsun" dediğini söyledi.

Sendika.org'da yer alan haber aynen şöyle:

"Diğer kardeşim Ebru Yeşilırmak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor. Onun görüşü için gittim ancak 2 aylık görüş cezası olduğunu öğrendim. Geri dönerken 0312 alan kodu ile başlayan bir numara beni aradı. İsminin Berrak Yücetan olduğunu ve TRT çalışanı olduğunu söyledi. Terör örgütleri tarafından kandırılan çocukları kurtarmak istiyorlarmış; benimle de Emel’in bulunması için işbirliği yapmak istiyorlarmış. Bana ‘Ya öldürülecek ya da teslim olsun’ dedi. Ben de bunun üzerine kardeşimin devlet tarafından ‘terörist’ ilan edildiğini ancak suçunun türkü söylemek dışında bir şey olmadığını söyledim."

Sönmez, Yücetan’ın bunun üzerine diğer kardeşi Ebru Yeşilırmak’ın tutuklu olduğunu hatırlattığını söyledi. Sönmez, “Diğer kardeşim Ebru’nun da tutuklu olduğunu, kardeşlerimin sicilinin temiz olmadığını söyledi. Ebru’da silah varmış, öyle diyor. Ben de ‘Benim kardeşim Gazi’de dergi satıyordu. Elinde silah olsa adli tıp raporlarında çıkardı’ yanıtını verdim. Ebru, o olayda polis tarafından vuruldu. Tedavisi 1,5 yıl sürdü. Nişanlandıktan kısa süre sonra da tutuklandı” dedi.

"Kangren olan ayağı keserler"

Sönmez, telefondaki şahsın söylediklerine karşı çıkmasının sürmesi üzerine şahsın sesini yükselttiğini ve kendisine “Çamura batmış biri, çamursuz kurtulamaz. Kangren olan ayağı keserler” diyerek ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

TRT: Öyle bir çalışanımız yok

Telefonla ulaştığımız TRT Ankara Genel Müdürlüğü ise Berrak Yücetan isimli bir çalışanlarının olmadığını söyledi.

Savcı: Kimi kime şikayet ediyorsun?

Gülçin Sönmez, yaşanan olay üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. Sönmez, savcının kendisine gülerek “Sen kimi, kime şikayet ediyorsun” dediğini ifade etti.

Grup Yorum'dan açıklama

Grup Yorum şunları kaydetti:

"Dün öğlen saatlerinde Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak’ın ablası Gülçin Sönmez’i TRT bünyesinde çalıştığını söyleyen birisi arayarak ‘bir kampanya başlattık çocuklarını teröre kaptıran ailelerle başlattığımız bir kampanya sen de katılmalısın, seninde kardeşlerin onların elinde. Emel’i Yunanistan’a kaçırdılar öldürecekler’ gibi yalanlarla tedirgin etmeye çalışmışlardır.

Hem sanatçıların başına ödül koyup terör listelerine’ alıyorlar sonra da utanmadan ailelerini arayarak çocuklarımızı koruyalım ikiyüzlülüğünü yapıyorlar. ‘Terör listesi’ne alarak başına ödül koymak ölü ya da diri yakalayacağız demektir.

11 Grup Yorum üyesini tutuklamış, tutuklayamadıklarının ise başlarına 300 bin lira ödül koyarak terörist ilan ettiği sanatçıların katline ferman yazmıştır AKP iktidarı.

Sarayın sanatçısı olmadığımız için başımız dik ve hala şarkılarımız milyonlarca insanın dilinde yankılanmaya devam ediyor. Bu sesi susturamayacak AKP. Cemo’lar İnce Memed’ler söylenmeye devam edecek.

Her gün onlarca çocuğun kadının tacize uğradığı, uyuşturucudan her gün onlarca gencin sokaklarda hayatını kaybettiği bir ülkede AKP işi gücü bırakmış devrimci sanatçıların, devrimcilerin peşine düşmüştür.

TRT tetikçilik yapıyor. Grubumuz üyesi Emel Yeşilırmak’ın başına gelecek her türlü olumsuz şeyden AKP hükümeti, TRT basını, polisi ve bu tehditleri özendiren ‘sen kimi kime şikayet ediyorsun’ diyen Adalet Bakanlığı savcıları sorumludur.

AKP çaresizdir. Grup Yorum üyelerinin ailerini arayıp tedirgin etmeleri boşunadır.

Karşısında el pençe divan duran bir Grup Yorum üyesi asla göremeyecekler. Başımıza ödül de koysalar, tutuklasalar da türkülerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz!"