TRT çalışanı donmaktan son anda kurtarıldı

TRT verici istasyonunda 15 günden beri nöbet tutan Bünyamin Levent Temel, görevinin bitmesi üzerine Kahta ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yolda tipiye yakalanan Temel, soğuktan sol ayağının şişmesi üzerine 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Temel, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışma sonucunda bulundu. Donma tehlikesi geçiren Temel, ekiplerce Karadut'ta hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 günde bir nöbet değişimi

TRT verici istasyonunda 15 günde bir nöbet değişiminin olduğu ve bekçilerin paletli kar aracı ile değiştirildiği öğrenildi. Tipiden dolayı paletli aracın bölgeye ulaşamadığı belirtildi.