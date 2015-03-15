T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TRT çalışanı donmaktan son anda kurtarıldı

Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda bulunan TRT verici istasyonunun bekçisi, donmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı

15 Mart 2015 18:50

TRT verici istasyonunda 15 günden beri nöbet tutan Bünyamin Levent Temel, görevinin bitmesi üzerine Kahta ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yolda tipiye yakalanan Temel, soğuktan sol ayağının şişmesi üzerine 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Temel, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışma sonucunda bulundu. Donma tehlikesi geçiren Temel, ekiplerce Karadut'ta hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

15 günde bir nöbet değişimi

 

TRT verici istasyonunda 15 günde bir nöbet değişiminin olduğu ve bekçilerin paletli kar aracı ile değiştirildiği öğrenildi. Tipiden dolayı paletli aracın bölgeye ulaşamadığı belirtildi.

ETİKETLER

trtsoğukadıyamandonma112 acil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24