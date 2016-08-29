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15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT çalışanı 13 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

29 Ağustos 2016 23:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ‘FETÖ'ye yönelik KPSS  sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına  alınan TRT çalışanı 13 kişiyle bir öğretmen tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çoğu TRT  çalışanı 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.  Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama  talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 18 şüpheliden TRT çalışanı 13  kişiyle 1 öğretmen tutuklanarak Sincan cezaevine götürüldü. 4 kişi adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.

 

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